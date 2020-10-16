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成都、重慶 人才吸引力躍第一

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

58同城、安居客15日發布的「人才安居吸引力報告」顯示，從「城市的宜居程度」和「產業的發展程度」等綜合考量，中國大陸西部代表城市成都和重慶對人才的吸引力最高，甚至超過北上廣深四個一線城市

中新社報導，近年來，各大城市人才爭奪戰愈發激烈。據機構統計，2020年以來，累計已有超過百城推出各類優惠政策，通過降低落戶門檻、提供購房和住房租賃補貼、提供人才公寓等方式吸引人才。目前，一線及二線熱點城市，以及部分城市的落戶限制已逐漸放開，濟南、石家莊、南昌、蘭州等城市已經實現了「零門檻」落戶。

報告認為，大陸西部城市成都、重慶對人才的吸引力較強，落戶門檻相對較低，找房熱度、求職熱度均排在前列，綜合安居吸引力指數領先其他城市。

一線城市中，上海的人才吸引力排名靠前，雖落戶門檻高、收入房價比排名靠後，但其行業聚集效應強，企業招聘熱度、求職熱度及薪酬指數均處在前列。長沙的人才吸引力僅次上海，其收入房價比排在首位，購房壓力較小，落戶門檻也不高。

一個城市的產業發展程度和潛力是吸引人才的最根本因素。這通常與就業機會、招聘熱度等密切相關。報告認為，2020年上半年，一線城市中深圳企業招聘熱度領先，成都為新一線企業招聘活躍榜第一名，其次是重慶和東莞。

收入房價比是衡量一城市是否宜居的重要指標。報告認為，一線城市中廣州表現相對較好，排在四城首位，購房壓力較小；新一線城市中，長沙、瀋陽、重慶等城市收入房價比指數排名靠前，城市房價相較收入較為合理，人才購房壓力也較小。

值得一提的是，2020年，人才爭奪戰已經從城市間進化到城市群間。長三角、珠三角城市的社保、公積金、人才積分等在區域內將實現互認，區域內教育、醫療等其他資源也將逐步整合。

一線城市 上海 求職

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