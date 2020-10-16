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2020豫台經貿洽談、產業對接登場

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北-鄭州報導
大陸國台辦經濟局局長張世宏昨在鄭州強調，大陸過去是、現在是、今後還會是台商台企投資興業、扎根發展的最佳選擇。圖／本報河南鄭州傳真
大陸國台辦經濟局局長張世宏昨在鄭州強調，大陸過去是、現在是、今後還會是台商台企投資興業、扎根發展的最佳選擇。圖／本報河南鄭州傳真

2020年豫台經貿洽談會暨豫台智慧裝備產業對接會開幕式，15日在河南鄭州舉行。大陸國台辦經濟局局長張世宏致詞表示，當前大陸經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段。台企若要在大陸永續發展，必須堅持不懈推動高品質發展，加快產業轉型升級和新舊動能轉換。

大陸願支持各類台企利用各種資源，發揮自身優勢，尋求新的合作機會與發展動力，共同參與到大陸經濟高品質發展中來。張世宏強調，大陸過去是、現在是、今後還會是台商台企投資興業、扎根發展的最佳選擇。

張世宏指出，今年以來，儘管面臨種種不利因素的挑戰，兩岸經濟交流合作依然取得較大進展。按大陸方面統計，今年前三季度兩岸貿易額1853.84億美元，同比增長12.4%；其中大陸對台出口430.54億美元，自台進口1423.30億美元，台灣貿易順差約993億美元。

不少台資專案通過雲洽談、視頻簽約等方式在大陸落地。大陸台企台商克服疫情影響加快復工復產，在台資集中的昆山，沒有一家台企因疫情停產，一批優質台企在大陸上市。這些都充分表明，兩岸經濟互利互惠的特點沒有改變，兩岸經濟合作共贏的大勢同樣沒有改變。

張世宏說，大陸的發展機遇體現在諸多方面。大陸具備超大規模的內需市場、完整產業配套、便捷的公共基礎設施建設、不斷優化的營商環境，在今年疫情影響下大陸經濟在全球率先恢復正增長，並將成為今年唯一正增長的主要經濟體，體現出發展韌性。大陸推動更深層次改革和更高水準開放，制度優勢不斷轉化為治理效能。尤其是大陸各地區各部門持續落實各項惠台利民措施，為台胞台企提供更多同等待遇，分享大陸發展機遇。

河南省副省長霍金花致詞表示，豫台兩地經貿交流與合作有著深厚的基礎，近年來兩地聚焦數控機床、機器人、智慧物流倉儲裝備、新興智慧裝備、智慧製造成套裝備等五大領域，打造了8個百億元級智慧裝備特色園區，初步形成鄭州、洛陽、新鄉、許昌等4個具有較強影響力的智慧裝備產業基地核心區。對推動河南省產業結構升級和製造業高品質發展，起到了積極效果。

2020豫台經貿洽談會暨豫台智慧裝備產業對接會，以「共享機遇、深化融合」為主題，以製造業轉型升級和提質增效為主線，以高端裝備（數控機床）、機器人、現代農業機械等領域為重點，以產業對接、項目洽談、參觀考察等活動為主要內容，推動豫台兩地智慧裝備製造產業融合發展，打造兩岸（河南）智慧裝備產業基地，助力河南經濟社會高品質發展。

疫情 台商

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