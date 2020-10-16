陸外包製造業 金額增長20.8%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部中國服務外包研究中心15日在長春發布「中國製造業服務外包發展報告2020」。報告顯示，2019年，中國大陸企業承接製造業在岸和離岸服務外包合同金額486.2億美元，同比增長20.8%，其中執行金額356.0億美元，同比增長16.4%。

中新社報導，報告顯示，外資企業和中外合資企業是承接製造業離岸服務外包的主力。2019年，中國大陸企業承接歐盟、新加坡印度等國家和地區製造業離岸服務外包增長較快，其中承接法國、德國、新加坡、印度製造業服務外包執行額分別同比增長58.3%、24.2%、46.3%、39.4%。

中國服務外包研究中心主任邢厚媛表示，中國大陸已建立全球規模最大、覆蓋最廣的製造業體系，但先進製造領域仍然存在規模和技術上的不足。

印度 新加坡

延伸閱讀

馬光前三季賺4284萬元創同期新高 喜迎Q4旺季

豪雨侵襲印度東南兩省 32人死亡8萬人疏散

新加坡香港將推旅遊泡泡 行前檢測取代隔離

香港新加坡擬恢復旅遊往來 盼數週後落實

相關新聞

陸外包製造業 金額增長20.8%

大陸商務部中國服務外包研究中心15日在長春發布「中國製造業服務外包發展報告2020」。報告顯示，2019年，中國大陸企業...

河北條件優 台資製造業落地發展

河北省為大陸近代工業發展的搖籃，蘊藏豐富自然資源，地處中國大陸交通運輸樞紐，對製造業而言，原物料生產、交通運輸條件優越，...

廣交會開幕 「三自一高」產品增多

第128屆廣交會15日拉開帷幕，繼上屆首次「雲端」舉辦後，此次繼續上「雲」。主辦方表示，將以更全面的服務，幫助暢通外貿產...

陸9月CPI漲幅 創一年半新低

大陸國家統計局15日公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.7%，重回「1時代」，漲幅比8月回落0.7個百分點，創201...

台商2代成都育人 盼「從娃娃抓起」

「目前兩岸的教育交流主要集中在高等教育，基礎教育不太多。」10月中旬，成都市溫江區一教育機構內，一群幼兒正在一間標注著「...

2020豫台經貿洽談、產業對接登場

2020年豫台經貿洽談會暨豫台智慧裝備產業對接會開幕式，15日在河南鄭州舉行。大陸國台辦經濟局局長張世宏致詞表示，當前大...

成都、重慶 人才吸引力躍第一

58同城、安居客15日發布的「人才安居吸引力報告」顯示，從「城市的宜居程度」和「產業的發展程度」等綜合考量，中國大陸西部...

億邦董事長胡東 大學教師變挖礦大師

億邦國際公司董事長胡東從大學教師轉變為比特幣礦機巨頭，胡東2008年取得浙江大學工商管理學碩士學位，畢業後選擇留在學校擔...

比特幣礦機三哥 併購金融業

全球第三大比特幣礦機生產商億邦國際宣布，收購紐西蘭一家金融公司100%股份，以建立數位資產金融服務平台。這是繼在新加坡及...

新能源車牛氣沖天… 蔚來股價一年漲21倍

大陸新能源車大廠─蔚來汽車去年10月至今一年的時間裡，股價從1.19美元漲到了26.5美元，漲幅超過21倍。蔚來市值已達...

踩商標侵權紅線...今日頭條告今日油條

今日頭條告今日油條，廣州知識產權法院開庭審理字節跳動科技旗下數據挖掘網站今日頭條，以商標侵權狀告河南今日油條餐飲管理有限...

戰配基金被查 IPO擬延後

大陸證監會傳出正調查支付寶在螞蟻集團IPO中所扮演的角色，評估是否有潛在的利益衝突，這導致螞蟻集團IPO這個原本可能是全...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。