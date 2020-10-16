陸外包製造業 金額增長20.8%

大陸商務部中國服務外包研究中心15日在長春發布「中國製造業服務外包發展報告2020」。報告顯示，2019年，中國大陸企業承接製造業在岸和離岸服務外包合同金額486.2億美元，同比增長20.8%，其中執行金額356.0億美元，同比增長16.4%。

中新社報導，報告顯示，外資企業和中外合資企業是承接製造業離岸服務外包的主力。2019年，中國大陸企業承接歐盟、新加坡、印度等國家和地區製造業離岸服務外包增長較快，其中承接法國、德國、新加坡、印度製造業服務外包執行額分別同比增長58.3%、24.2%、46.3%、39.4%。

中國服務外包研究中心主任邢厚媛表示，中國大陸已建立全球規模最大、覆蓋最廣的製造業體系，但先進製造領域仍然存在規模和技術上的不足。