陸9月CPI漲幅 創一年半新低

大陸國家統計局15日公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.7%，重回「1時代」，漲幅比8月回落0.7個百分點，創2019年2月以來最低紀錄。1至9月CPI年增3.3%。

隨著活豬生產持續恢復，豬肉供給增加，大陸9月豬肉價格漲幅大幅下滑，帶動當月CPI年增率重回「1時代」，並創逾一年半最低水準。剔除食品後的非食品價格漲幅仍比較低，說明整體需求仍相對偏弱。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，從年增率來看，食品價格上漲7.9%，漲幅比8月回落3.3個百分點，影響CPI上漲約1.69個百分點。食品中，豬肉價格上漲25.5%，漲幅比8月大幅回落27.1個百分點；鮮菜價格上漲17.2%，漲幅擴大5.5個百分點。

市場分析，豬肉價格持續回落帶動CPI走低，加上去年基數高，導致CPI持續走低，預計後兩個月仍會保持下行態勢，全年物價會保持相對平穩態勢。

9月工業生產者出廠價格指數（PPI）年減2.1%，降幅比8月擴大0.1個百分點，降幅繼續擴大且已連續8個月下跌。1至9月平均，PPI比去年同期下降2.0%，工業生產者購進價格下降2.6%。

路透援引市場分析指出，原本預期PPI降幅會進一步收窄，表明工業需求也比較疲弱。不過分析人士認為，單月波動不代表趨勢改變，未來PPI的降幅還是會進一步收窄。

中原銀行首席經濟學家王軍稱，從近日人行發布的數據也可以看出，寬信用、緊貨幣的搭配仍會繼續，當物價上漲不是問題的時候，也有利於貨幣政策的落實。