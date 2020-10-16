廣交會開幕 「三自一高」產品增多

第128屆廣交會15日拉開帷幕，繼上屆首次「雲端」舉辦後，此次繼續上「雲」。主辦方表示，將以更全面的服務，幫助暢通外貿產業鏈、供應鏈，為國際貿易發展貢獻更成熟的「中國方案」。

新華社報導，本屆廣交會會期10天，繼續按16大類商品設置50個展區，展位總數約6萬個，境內外參展企業近2.6萬家，規模與第127屆基本持平。目前參展企業上傳產品超過235萬件，其中新產品約70萬件。

「眾多全球首發、廣交會首發產品集中亮相，『三自一高』產品持續增多。」廣交會新聞發言人徐兵說。

徐兵指出，本屆廣交會官網平台已在用戶註冊、智能檢索、移動端應用、對接洽談、智能客服等多方面升級完善。與上屆相比，此次平台增加了虛擬展館入口、私聊溝通手段、名片管理等功能，以及多項商務服務。

據廣交會主辦方調研，採購商參會意願積極，預計仍有超過210個國家和地區的採購商註冊觀展和在線洽談採購。通過聚焦雙循環、跨境電商等主題的線上線下活動，本屆廣交會旨在擴大受惠企業面，助力外貿新格局。

大陸商務部部長助理任鴻斌說，在特殊形勢下，大陸政府決定在網上舉辦廣交會，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全暢通運轉、穩住外貿外資基本盤；有利於促進粵港澳地區深度交融，推進粵港澳大灣區建設；有利於統籌疫情防控與商務發展，推動形成以大陸「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局；有利於維護多邊貿易體制，推進經濟全球化。