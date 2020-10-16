河北條件優 台資製造業落地發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
河北泉恩高科技管業有限公司。圖／集團提供
河北泉恩高科技管業有限公司。圖／集團提供

河北省為大陸近代工業發展的搖籃，蘊藏豐富自然資源，地處中國大陸交通運輸樞紐，對製造業而言，原物料生產、交通運輸條件優越，吸引廣大台資企業前來投資、發展，在豐饒的土地上，闖蕩出一片天。

河北泉恩高科技管業有限公司，2012年在河北省廊坊市成立，為泉恩集團在大陸投資建設的第一個工廠，總裁安寶宇表示，選擇廊坊的原因，是因為在河北這個區塊，上可以到東北，下可以到山東、山西，「我們認為這是一個非常需要做市政水利工程的地區，也是管材需求量最多的地方」。

他說，公司產品具特殊性、涵蓋範圍廣，主要以大型的市政、水力、熱力、燃氣管道為主，產能相當大，從建設到現在，河北產區的產能已經達到25萬噸產能。

在水源運送過程中，容易遭到嚴重的二次汙染，公司便提出「永泉計畫」，號召更多更好的管道、管材、閥門相對應的廠商加入計畫，生產出好的產品，把好的材料埋在地底下，讓後代子孫可以有直飲的自來水。

安寶宇指出，管材基本上都是所謂的實壁管，完全使用塑料，由原料經過高壓高溫擠壓後的材料做成管子，質量保證50年。

未來以服務類為發展方向，從管道的生產、安裝、施工，甚至運營都要介入，提供一條龍的服務，「讓更多好的工程，能用上好的管子」。

此外，位於河北省會的石家莊，也有一家台資企業在此深耕、打拚。石家莊大成冀台機械有限公司副理鄭登峰表示，石家莊從以前到現在，一直是中國大陸鐵路的運營中心，加上鄰近天津港，交通相當方便；尤其，河北省與東北、山東相連，原物料基本上都集中於此，「對於傳統製造產業的話，這裡是相當便利」。

在未來，傳統產業轉型是製造業必須面臨的課題，而讓「工廠自動化」是大成冀台努力發展的方向；鄭登峰認為，「自動化」能夠減少員工勞動力、增加工人收入。他說，公司一直積極地提高技術與生產質量，滿足客戶需求，「不管是工人的技術，或是設備升級，都是我們一直在努力的方向」。

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