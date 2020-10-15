快訊

境外+1！又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

今年關第2店！韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店 驚傳歇業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行超額續做MLF投放1.3兆 年內降準降息機率下降

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸央行15日進行人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和500億元逆回購操作，以滿足市場的資金需求。中新社
大陸央行15日進行人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和500億元逆回購操作，以滿足市場的資金需求。中新社

中國人民銀行今（15）日宣布進行1年期中期借貸便利（MLF）人民幣5,000億元，這是人行連續第三個月對MLF進行超額續做。有分析稱，這意味人行正在向銀行體系補充中長期流動性，釋放「穩貨幣」信號。

第一財經報導，人行此次操作符合市場預期。方正證券首席經濟學家顏色表示，在宏觀經濟持續向好、供需兩側修復良好的情況下，人行將繼續施行常態化貨幣政策，鬆緊適度。貨幣政策將以穩為主，不會過於收緊，在流動性方面會根據需求給予足量支持。

而在本月MLF操作利率不變後，多位業界人士預計，20日公布的LPR（貸款市場報價利率）報價也將保持不變。

人行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今進行人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對10月16日MLF到期的續做）和500億元逆回購操作，充分滿足金融機構需求。

本月MLF到期規模為人民幣2,000億元，人行此次續做對沖到期量後，向銀行體系投放人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元）中長期流動性。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，人行背後的原因主要在於，第四季銀行壓降結構性存款任務較重，亟需尋找替代性穩定資金來源，因此對MLF需求較大。他還認為，10月MLF超額續作，也意味人行有意遏制以同業存單利率為代表的中期市場利率上行勢頭，釋放穩貨幣信號。

王青稱，5月中下旬以來的緊貨幣過程有望告一段落，資金面將由緊轉穩。

在本次MLF超額續做後，不少業界人士認為，短期內實施降準降息的可能性下降。顏色分析，以當前經濟恢復情況來看，第四季經濟增速有望達到6%的潛在經濟增長水準。若不出現其他風險，預計明年第一季經濟或將實現雙位數增長，2021年經濟增速或能達到7%以上。基於此，未來貨幣政策不必過於寬鬆，年內乃至明年上半年MLF利率或將保持不變。

王青也認為，人行會優先選擇透過MLF操作，階段性地向銀行體系注入中長期流動性，而非實施全面降準，因而短期內實施降準的可能性下降。

延伸閱讀

人行：預計大陸第三季GDP增速會進一步提升

人民幣官價升幅 15年最大

數位人民幣 深圳千萬「紅包」試點

頭份市中央路種落羽松 人行枕木紋上底色

相關新聞

淘寶台灣宣布12月底關閉 衝擊數十萬商戶

阿里巴巴授權英商克雷達成立「淘寶台灣」不到一年，克雷達今（15）日宣布自上午11時起，關閉平台下單、賣家進駐和商品上架等...

淘寶台灣今年底打烊 阿里：在台業務運營如常

淘寶台灣今（15）日自上午11時起，關閉平台下單等功能，12月底將停止在台營運。對此，阿里巴巴集團發言人表示，阿里巴巴集...

傳美國將把螞蟻集團列黑名單 阿里股價嚇跌

路透引述消息報導，美國國務院已向川普政府提案，建議將阿里巴巴旗下螞蟻集團納入貿易黑名單；阿里巴巴15日在港股跌幅逾2%。

福州數字峰會 引資人民幣3316億元

據新華社報導，第三屆數字中國建設峰會14日在福州閉幕。本屆峰會共簽約數字經濟項目426個、總投資人民幣3,316億元，涵...

兩岸緊張升高 前三季貿易仍增1成2

兩岸關係緊張情勢不斷升高，但兩岸經貿相互依賴卻愈來愈深。相較於今年前三季大陸整體進出口較去年同期衰退百分之一點八，大陸國...

人行超額續做MLF投放1.3兆 年內降準降息機率下降

中國人民銀行今（15）日宣布進行1年期中期借貸便利（MLF）人民幣5,000億元，這是人行連續第三個月對MLF進行超額續...

益海嘉里金龍魚登陸創業板 午盤漲67.04%

益海嘉里金龍魚15日在深圳證券交易所創業板上市，一開盤曾急升90.51%，截至中午收盤，漲幅縮窄至67.04%，報人民幣...

早盤交易「卡單」！ 深交所致歉

深交所官方微博發表聲明稱，今（15）日上午9點15分，部分證券的委託確認、成交確認回報緩慢，經處理，9點47分恢復正常。...

陸9月CPI漲幅創一年半新低 PPI降幅繼續擴大

大陸國家統計局15日公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.7%，重回「1時代」，漲幅比8月回落0.7個百分點，創201...

又一起投資案停擺 河北昂揚晶片廠建一棟樓就沒錢

中美科技戰，美國打算封殺大陸晶片發展，掀起大陸科技自力更生熱潮，在大陸大推優惠政策下，不少企業都嘗試涉足晶片行業，但也良...

大陸9月CPI增速回落至1.7% PPI下降2.1%

大陸國家統計局15日公布數據顯示，9月居民消費價格指數（CPI）年增1.7%，低於預期1.9%，前值增長2.4%。

傳華府正考慮將螞蟻集團 列入貿易黑名單

路透援引消息人士表示，美國國務院已遞交一份提案，要求川普政府將螞蟻集團列入貿易黑名單，螞蟻集團計畫在上海和香港兩地上市。

熱門新聞

陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

中國新雷達系統大突破！探測低空大氣層中數百公里外目標

陸大媽陶醉笑望習近平 網友：這阿姨眼神全是愛

「敬業」模範清潔女工撈馬桶水 當眾一飲而盡

解放軍搶灘演習片段 多款無人武器載具曝光

習近平深圳講話狂咳 提父親貢獻賦予更多自主權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。