人行超額續做MLF投放1.3兆 年內降準降息機率下降

中國人民銀行今（15）日宣布進行1年期中期借貸便利（MLF）人民幣5,000億元，這是人行連續第三個月對MLF進行超額續做。有分析稱，這意味人行正在向銀行體系補充中長期流動性，釋放「穩貨幣」信號。

第一財經報導，人行此次操作符合市場預期。方正證券首席經濟學家顏色表示，在宏觀經濟持續向好、供需兩側修復良好的情況下，人行將繼續施行常態化貨幣政策，鬆緊適度。貨幣政策將以穩為主，不會過於收緊，在流動性方面會根據需求給予足量支持。

而在本月MLF操作利率不變後，多位業界人士預計，20日公布的LPR（貸款市場報價利率）報價也將保持不變。

人行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今進行人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對10月16日MLF到期的續做）和500億元逆回購操作，充分滿足金融機構需求。

本月MLF到期規模為人民幣2,000億元，人行此次續做對沖到期量後，向銀行體系投放人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元）中長期流動性。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，人行背後的原因主要在於，第四季銀行壓降結構性存款任務較重，亟需尋找替代性穩定資金來源，因此對MLF需求較大。他還認為，10月MLF超額續作，也意味人行有意遏制以同業存單利率為代表的中期市場利率上行勢頭，釋放穩貨幣信號。

王青稱，5月中下旬以來的緊貨幣過程有望告一段落，資金面將由緊轉穩。

在本次MLF超額續做後，不少業界人士認為，短期內實施降準降息的可能性下降。顏色分析，以當前經濟恢復情況來看，第四季經濟增速有望達到6%的潛在經濟增長水準。若不出現其他風險，預計明年第一季經濟或將實現雙位數增長，2021年經濟增速或能達到7%以上。基於此，未來貨幣政策不必過於寬鬆，年內乃至明年上半年MLF利率或將保持不變。

王青也認為，人行會優先選擇透過MLF操作，階段性地向銀行體系注入中長期流動性，而非實施全面降準，因而短期內實施降準的可能性下降。