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益海嘉里金龍魚登陸創業板 午盤漲67.04%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
益海嘉里金龍魚，15日登陸創業板。圖/中新社
益海嘉里金龍魚，15日登陸創業板。圖/中新社

益海嘉里金龍魚15日在深圳證券交易所創業板上市，一開盤曾急升90.51%，截至中午收盤，漲幅縮窄至67.04%，報人民幣42.93元。

中新社報導，益海嘉里金龍魚發行價格為人民幣25.70元，募集資金金額高達人民幣139.33億元，創下創業板有史以來融資金額最大記錄。

上市儀式上，益海嘉里金龍魚董事長郭孔豐表示，改革開放給了金龍魚最大的發展機遇，深圳經濟特區是孕育金龍魚的肥沃土壤，未來公司將繼續增強業務拓展能力，持續提升產品創新能力，並希望借助上市，使公眾瞭解一個更加透明規範的公司，與更多投資者和消費者分

作為大陸最大的農產品和食品加工企業之一，益海嘉里金龍魚主營業務是廚房產品、飼料原料及油脂科技產品的研發、生產和銷售，並實現三大業務全面開花。

廚房產品一直以來都是益海嘉里金龍魚的強勢業務，根據尼爾森數據，近三年公司在小包裝食用植物油、包裝麵粉現代管道、包裝米現代通路市占率均排名第一。依託於食品加工產業鏈，公司同時在飼料原料、油脂科技行業進行積極佈局，市場佔有率也十分靠前。

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