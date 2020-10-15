聽新聞
test
0:00 / 0:00
淘寶台灣拜了 行政院：嚴審中資透過轉投資來台投資
日前被經濟部投審會判定為陸資的「淘寶台灣」，今發出聲明表示，將於今年底正式停止在台灣的營運。經濟部次長林全能則表示，「淘寶台灣」違反相關規定，必須依法處理；行政院則表示，行政院長蘇貞昌上任以來，始終嚴審中資透過轉投資來台灣投資不允許的項目，目前已有幾個個案被揭露且裁罰，未來將持續就法制面彌補缺失。
經濟部投審會今年8月認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營的電商平台，因阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，罰款新台幣41萬，並需限期於6個月內撤回投資或改正。不到兩個月，克雷達今則直接宣布，將於今年底正式停止在台灣的營運。
林全能今出席行政院會後記者會表示，大陸人民、企業到台灣投資的規範都相當明確，「淘寶台灣」違反規定，必須依法處理。
行政院發言人丁怡銘則說，蘇貞昌上任以來，針對中資透過轉投資來台灣，投資兩岸人民關係條例不允許的項目，進行嚴審、嚴查，且是以實質最重影響力的原則審查，目前已經有幾個個案被揭露且裁罰，未來也會請各機關持續研究法制面，彌補制度缺失。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言