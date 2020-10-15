快訊

鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淘寶台灣拜了 行政院：嚴審中資透過轉投資來台投資

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
淘寶台灣於2019年10月才宣布盛大登台。圖／本報資料照
淘寶台灣於2019年10月才宣布盛大登台。圖／本報資料照

日前被經濟部投審會判定為陸資的「淘寶台灣」，今發出聲明表示，將於今年底正式停止在台灣的營運。經濟部次長林全能則表示，「淘寶台灣」違反相關規定，必須依法處理；行政院則表示，行政院長蘇貞昌上任以來，始終嚴審中資透過轉投資來台灣投資不允許的項目，目前已有幾個個案被揭露且裁罰，未來將持續就法制面彌補缺失。

經濟部投審會今年8月認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營的電商平台，因阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，罰款新台幣41萬，並需限期於6個月內撤回投資或改正。不到兩個月，克雷達今則直接宣布，將於今年底正式停止在台灣的營運。

林全能今出席行政院會後記者會表示，大陸人民、企業到台灣投資的規範都相當明確，「淘寶台灣」違反規定，必須依法處理。

行政院發言人丁怡銘則說，蘇貞昌上任以來，針對中資透過轉投資來台灣，投資兩岸人民關係條例不允許的項目，進行嚴審、嚴查，且是以實質最重影響力的原則審查，目前已經有幾個個案被揭露且裁罰，未來也會請各機關持續研究法制面，彌補制度缺失。

淘寶

延伸閱讀

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布將於12月31日結束營運

蘇貞昌挺林佳龍砸千億做北宜高鐵 宜蘭站址有這些選項

傳中天若被迫關台 賴士葆：蔡英文、蘇貞昌反民主紀錄

iWater、iWater Pro都有！蘇貞昌籲民眾節水、防病媒蚊

相關新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

今年8月24日經濟部投審會認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營...

IMF前副總裁警告 全球中小企業將進入破產高峰期

國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民接受上海《第一財經》專訪時指出，這次新冠肺炎疫情已經對全球經濟造成持久性損傷，不僅導致...

台幣匯率28元短常態 楊金龍：影響傳產 王美花有給壓力

新台幣近期直直升，多位立委關心新台幣走勢。央行總裁楊金龍表示，匯率由市場供需決定，難以預測，短期來看「1比28是新常態」...

28元為楊金龍防線？ 央行總裁：只是市場名詞

新台幣近期強勢升值，周一盤中來到28.6元價位，創九年四個月來新高，逼近外界所稱的彭淮南防線28.5元；到底楊金龍防線是...

放無薪假好焦慮 調查：95%勞工想創業 9年來新高

疫情衝擊企業調薪意願，也使勞工產生無薪假焦慮與裁員恐慌，不少中年族群更興起當老闆的念頭，還有新鮮人剛畢業出社會，立刻面臨...

淘寶台灣拜了 行政院：嚴審中資透過轉投資來台投資

日前被經濟部投審會判定為陸資的「淘寶台灣」，今發出聲明表示，將於今年底正式停止在台灣的營運。經濟部次長林全能則表示，「淘...

投資台灣三大方案 年底將可落實逾6,200億元

經濟部今（15）日指出，「投資台灣三大方案」自去年實施至今，已吸引682家企業投資突破新臺幣1兆1,235億元，創造9萬...

投資台灣落實金額將飆破6千億 今年貢獻GDP1.7個百分點

經濟部今赴行政院會報告「投資台灣三大方案」階段性成績，目前共682家業者通過審核，投資金額將達1兆1235億元，預計今年...

淘寶台灣撤台 克雷達：協助員工轉職並支付優渥補償金

克雷達公司剛剛宣布即時停止淘寶台灣的營運，淘寶台灣去年第4季落地營運，克雷達表示，視員工為寶貴營運資產，重視所有人才的發...

貿協黃志芳、AIT酈英傑 出席美國商機日開幕典禮

外貿協會董事長黃志芳、國貿局長江文若、AIT處長酈英傑上午共同出席在台北舉行的美國商機日開幕典禮 。今年美方參與的層級較...

台灣列匯率操縱國？ 楊金龍：今年不會

美國財政部半年一度的匯率報告遲未出爐，外界關注，台灣是否會被列為匯率操縱國觀察名單，中央銀行總裁楊金龍今（15）日上午在...

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

經營淘寶台灣的克雷達公司發布聲明表示，考量市場諸多不確定因素，將在12月31日晚間23時59分後，停止台灣營運，也將安排...

熱門新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

誠信建商也倒！龜山長庚商圈整棟法拍打64折流標

昆山廠員工返台確診？友達回應了

蘋果新機吹環保風 台廠迎商機

解決缺貨問題 輝達最新晶片傳明年轉單台積電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。