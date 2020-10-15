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淘寶台灣宣布12月底關閉 衝擊數十萬商戶

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為淘寶台灣早前登台時，在台北捷運市府站的大幅廣告。記者林則宏／攝影
圖為淘寶台灣早前登台時，在台北捷運市府站的大幅廣告。記者林則宏／攝影

阿里巴巴授權英商克雷達成立「淘寶台灣」不到一年，克雷達今（15）日宣布自上午11時起，關閉平台下單、賣家進駐和商品上架等功能。將在12月31日後停止台灣營運，預估影響數十萬家商戶。

克雷達公司發布聲明表示，旗下經營的淘寶台灣今日上午11時起，關閉平台下單、賣家進駐和商品上架等功能。考量市場諸多不確定因素，董事會決議於將在12月31日晚間23時59分後停止在台營運。

淘寶台灣員工近百人，克雷達公司將與員工一對一，提出補償方案、資遣費等規劃。

今年8月24日，投審會認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，並需限期於6個月內撤回投資或改正。

至於對數十萬賣家，則需將訂單流程走完，若消費者要退款也會有客服團隊協助。淘寶台灣表示，商城賣家在平台上有一筆押金，只要將訂單完成出貨，走完流程就會撥退押金，轉入帳號電子錢包，因此商城用戶權益仍獲得保障。淘寶台灣主要分為商城、拍賣戶商家，拍賣店家比商城多一些。

「不到一年就宣布關閉，我們也很錯愕！」淘寶台灣員工表示，這項決定是公司董事會決定的，員工也已經與公司討論未來補償事宜。

淘寶 電商

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