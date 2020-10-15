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又一起投資案停擺 河北昂揚晶片廠建一棟樓就沒錢

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
河北昂揚晶片廠夭折，建一棟樓就沒錢。圖/成都商報
河北昂揚晶片廠夭折，建一棟樓就沒錢。圖/成都商報

中美科技戰，美國打算封殺大陸晶片發展，掀起大陸科技自力更生熱潮，在大陸大推優惠政策下，不少企業都嘗試涉足晶片行業，但也良莠不齊，河北昂揚微電子科技公司（簡稱「昂揚公司」）原本被視為河北「明星」晶片企業，但公司爆出建了一棟爛尾樓就缺錢，該公司董事長更與總經理出現糾紛，指控對方涉嫌騙取政府資助和國有土地。

成都商報報導，昂揚公司地址位於石家莊循環化工園區，佔地30畝，但其中只有一棟還未完工的辦公樓，其餘都是荒地。

昂揚公司曾是「明星企業」，總投資人民幣10億元，計劃主要生產第8代高階大功率IGBT芯片，還先後被列為石家莊及河北省「十三五規劃」重點項目，但項目2018年已經夭折，兩名負責人更陷入糾紛。

過去兩年，昂揚公司董事長步建康實名舉報，指總經理徐國中涉嫌騙取政府補助資金和國有土地，指控對方將估值人民幣1.6億元的土地視為「私人財產」。徐國中回應指，步建康的舉報是胡說八道。

徐國中與步建康的糾紛案，徐國中一審勝訴，後經河北省高級人民法院調解，雙方達成和解協議：知識產權歸步建康所有，步建康則將持有的35%股權轉讓歸徐國中，和另外一個股東。

步建康現年48歲，1997年赴美留學，在美國學習工作18年，是一家公司的中層，掌握高階大功率晶片技術，他2015年回家鄉河北創業，經人介紹和石家莊循環化工園區徐村村民徐國中合作，在石家莊成立了昂揚公司。

昂揚公司官網顯示，公司是一家以留美技術專家團隊為核心，成員有IEEE終身理事，半導體領域的世界權威和任職於行業世界前三企業的研發主管，擁有多項發明專利，全面掌握芯片設計、芯片工藝、後道封裝三位一體的整套技術，具有世界一流水平，是一家以高端大功率IGBT芯片為核心產品，集IGBT晶片和模塊的研發、生產、銷售為一體的高科技公司。

官網指出，昂揚公司主要生產的第8代高端大功率IGBT芯片，廣泛適用於綠色家電、工業裝備、太陽能發電、新能源汽車及充電樁等諸多領域，該產品突破關鍵元器件的技術瓶頸，填補國內空白，達到世界領先水平。

但是繼續研發和產業化需要資金，昂揚公司芯片項目匆忙上馬後，很快資金鍊就斷了，步建康指出，徐國中違背初始協議約定，把大部分資金用於購買土地和建設辦公大樓，沒有把錢用於晶片生產設備購買和潔淨間建設。

兩人矛盾逐漸爆發，步建康到法院起訴昂揚公司和徐國中，要求法院判令解散昂揚公司；徐國中隨後反訴步建康，請求法院解除兩人的合作協議，並向步建康追討人民幣1,520萬元損失。

法院2017年一審判徐國中勝審，步建康不服上訴，兩人終在河北省高級人民法院調解下，達成和解協議；至於土地，官方認為公司是通過正規出讓，合法取得，暫無計劃收回。

大陸晶片相關企業數量在2020年上半年增長迅速，截至7月20日，共有晶片相關企業4.53萬家，僅今年第2季新註冊企業就有4,600萬家，年增207%，季增長130%。

河北昂揚晶片廠現址俯瞰圖。圖/成都商報
河北昂揚晶片廠現址俯瞰圖。圖/成都商報

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