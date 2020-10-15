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傳華府正考慮將螞蟻集團列入貿易黑名單

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
據傳，美國考慮將螞蟻集團列入貿易黑名單。路透
據傳，美國考慮將螞蟻集團列入貿易黑名單。路透

路透援引消息人士表示，美國國務院已遞交一份提案，要求川普政府將螞蟻集團列入貿易黑名單，螞蟻集團計畫在上海和香港兩地上市。

報導稱，目前尚不清楚美國政府機構何時會就此展開評估。

川普政府中的對華強硬派，正尋求傳遞出一個訊息，阻止美國投資人參與螞蟻集團的首次公開發行（IPO）。預計該集團的IPO規模或達350億美元，有望成為全球最大上市案。

美國官員擔心，螞蟻集團可能會讓大陸官方獲得美國使用者敏感的銀行數據。

螞蟻集團對此不予置評，但公司在聲明中強調，公司在中國大陸以外的業務比重僅有5%。

報導指，實體清單已經成為川普政府懲罰大陸企業的選擇工具，不過此舉帶來的實質影響值得懷疑。儘管限制獲得美國技術已打擊華為等企業，但此舉對金融科技螞蟻集團的影響可能更多是象徵性的。

美國參議員魯比奧上周呼籲美國政府考慮採取措施，以推遲螞蟻集團IPO，這表明打壓該公司的壓力越來越大。魯比奧之前成功敦促川普政府推動對中資企業的調查。

路透日前報導，大陸證券監管機構正在調查螞蟻集團350億美元上市計畫可能存在的利益衝突，從而推遲這宗可能是全球最大IPO的審批。

川普 IPO 國務院

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