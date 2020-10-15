北京租屋量價齊跌 租金2年新低

大陸房地產產市場研究機構「我愛我家研究院」最新發步的報告顯示，9月份，北京住房租賃交易量、租金同步下滑，市場正向淡季過渡。業界分析認為，未來北京租賃交易量將繼續下行，租金也呈現「穩中有降」的態勢。

中新社報導，統計數據顯示，9月，北京住房租賃交易量月比下降12.40%，年比增長6.84%。報告指出，受疫情影響，今年夏季高峰延遲到8月才出現，但市場的淡旺季走勢並沒有改變，8月交易量衝高後，市場自9月開始下行，並且向淡季邁進。

伴隨北京租房市場向淡季過渡，租金也步入了下行通道。數據顯示，9月，在整租交易中，每平方公尺的平均成交租金為人民幣87.67元，月比下跌1.86%，年比下跌7.30%。

據我愛我家研究院分析指出，疫情暴發後，北京租房市場的租金明顯下跌，5月有所上漲，但很快因疫情反彈而步入下行通道，8月交易量衝高後，租金也出現短暫回升。但9月市場降溫後租金再度下滑，價格水平明顯低於2019年，回到了2018年年初的水平，並創下2年來新低。

從各區租金月比數據來看，9月，西城、東城、海淀、朝陽、豐台、石景山這六區的租金漲跌幅度都在2%以內，波動較小；昌平、大興、通州的租金漲跌幅則在2.5%以上，波動較大；中心區域的租金相對更為穩定。

此外，北京9月新增房源量、新增客源量、機構帶客戶看房量均出現全面下滑。數據顯示，9月，北京新增房源量月比下降8.22%，年比下降17.57%；新增客源量月比下降8.37%，年比增長6.05%；機構帶客戶看房量月比下滑4.89%，年比下降35.17%。

我愛我家研究院分析表示，隨著租房市場向淡季邁進，交易量將會繼續下滑，租金也無上漲動力，下行壓力加大。未來北京租金將整體呈現「穩中有降」的趨勢。