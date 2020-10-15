「金九銀十」失約 長三角樓市平淡

據中新社報導，「金九銀十」向來是大陸房地產市場的傳統旺季。如今「金九」已過、「銀十」將半，長三角樓市卻呈現旺季不旺，在平淡中繼續走向分化。

報導稱，今年長三角樓市行情曲線較為震盪：年初因為受新冠肺炎疫情衝擊，處於低迷冰封期，第2季「解封」後揚起，走出一波「小陽春」行情，在7月全國樓市調控加碼後漸趨穩。「十一」黃金周前後，樓市調控力度依然緊繃，江蘇省徐州、浙江紹興等長三角城市陸續推出調控舉措。

中新社指出，目前來看，「金九銀十」失約，樓市旺季不旺。克而瑞地產數據顯示，「十一」假期房地產市場平淡收場，37個重點監測城市商品住宅累計成交294.1萬平方公尺，年比減少3%。

中原地產首席分析師張大偉說，整體看，今年的「金九銀十」，長三角區域內一二線城市的房地產市場，處於不溫不火的狀態。以南京為例，南京網上房地產數據顯示，目前南京入市新房餘屋量處於高檔，達到5萬戶以上。二手房市場整體回落，第3季以來的周均成交量從3,000戶縮水至2,600戶左右。

我愛我家南京公司市場研究主管達暢認為，「教育置業季」已過，加上房地產新的調控政策效應逐步顯現，不少潛在客戶失去購房資格，使得今年「金九銀十」行情下滑。受客戶量減少影響，目前多地二手房短期供大於求，成交周期拉長，議價空間擴大。

由於預期市場表現將不如預期，大陸知名地產商恒大及團9月初就率先推出「全國樓盤7折優惠」促銷，打響了「金九銀十」樓市促銷第一槍，碧桂園、萬科等大型地產商隨後也陸續加入打折促銷行列。

克而瑞地產分析，今年第4季大陸的房地產市場仍然難言樂觀，城市分化行情大概率將繼續演繹，地產商壓力會加大。在樓市調控輪番加碼之下，一線城市市場需求堅挺依舊，但是熱點二線城市行情或有降溫，成交或許緩步下移。