福州數字峰會 引資人民幣3316億元

據新華社報導，第三屆數字中國建設峰會14日在福州閉幕。本屆峰會共簽約數字經濟項目426個、總投資人民幣3,316億元，涵蓋了人工智能、5G、工業互聯網、區塊鏈等前沿領域，將有力推動數字產業化、產業數字化。

報導稱，今年的數字中國建設峰會內容豐富，成果豐碩。大陸國家發改委在會中發步了數字經濟百項應用場景，啟動了第二批「數字化轉型夥伴行動」；大陸國家衛健委也發步了50個「互聯網+醫療健康」典型案例。

本屆峰會還設立了「雲上峰會」平台，線上線下同步展現峰會盛況，打造「常年展示、永不落幕」的峰會。數字中國成果展共匯聚了200多家知名企業，展示中國大陸最新的數字科技和成果應用，以及數字化、網絡化、智能化發展的最新動態，一批最新尖端成果集中亮相，新技術新產品首展率超過50%。

本屆峰會還吸引了不少技術人才前來共話數字中國建設，大陸多地的觀眾紛至遝來，峰會主論壇和12場分論壇參加人數超8,000人次，有239位嘉賓發言。此外，本屆峰會的數字中國創新大賽還吸引了來自各大高校、企業的9,000餘支隊伍約2.6萬人參賽。

作為峰會主辦城市的福州，也趁機展示福州將大數據、雲端運算等數字技術在生態環境領域應用情況。例如，在福建省生態環境大數據雲平台上，一旦連續多個時段大氣環境出現異常數據，工作人員就能立即通過生態雲平台模擬計算，啟動多部門即刻開展聯合會商研判。

莆田市生態環境局局長朱正揚說，「如果沒有生態雲平台，執法人員當天需要對近3,000家涉氣企業逐一檢查。」但透過生態雲平台的大數據分析，就能立即對當地52家排放VOCs的重點製鞋、包裝印刷企業執行錯峰生產情況進行現場督查。

此外，過去不少汙染企業規模小、轉移快、隱蔽性強，生態環境部門以日常人工巡查和突擊抽查等方式往往效果不佳，如今透過電力大數據也能有效解決此一問題。

福建省生態環境信息中心主任柯瑞榮指出，今年8月，福建省生態環境廳聯合國網福建電力公司選取莆田市荔城區某村共700餘戶用電客戶為分析樣本，依託「散亂汙」分析模型計算用戶的月用電量和離尖峰比預警值，就從中篩檢出17家疑似「散亂汙」用戶。

福建省生態環境廳廳長付朝陽說，數字技術在生態環境領域的深度應用，不僅擦亮了福建生態環境監管的「智慧火花」，也有力提升了生態環境質量。