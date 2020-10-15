廣交會上線 235萬件商品參展

第128屆廣交會將於本月15日在網上開幕，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日表示，本屆廣交會按16大類商品設置50個展區，展位總數約6萬個，境內外參展企業近2.6萬家。

據中新社報導，截至13日，本屆廣交會參展企業上傳產品235.84萬件，其中新產品69.15萬件。所有展品將於10月15日至24日同期上線展示，展期10天。

本屆廣交會升級優化「雲平台」，提升線上辦展水平。廣交會官網平台設置展商展品、供採對接、虛擬展館、展商直播、新聞與活動、大會服務、跨境電商專區等欄目，把全天候網上展示、營銷推介、供採對接、在線洽談等功能融為一體。

徐兵指出，參展企業可通過圖文、視頻、3D、VR等多種形式展示企業實力和最新產品。採購商則可在線上參觀瀏覽和進行網上洽談，通過即時溝通、預約洽談、貿易配對等服務。為加強供採雙向互動交流，平台還增設消息中心，同時還增加供採雙方在互動場景中提供電子名片等聯繫信息的功能。

徐兵稱，根據調研，雖然全球疫情仍在蔓延，世界經濟陷入衰退，但採購商參會意願積極，預計本屆廣交會仍有超過210個國家和地區的採購商註册觀展和在線洽談採購。

本屆廣交會將開展廣交會出口產品設計獎（CF獎）評審，今年共有932家企業的1,966件產品參評，較去年分別增長27%和35%，企業及產品數量均創出新高。