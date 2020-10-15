聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣交會上線 235萬件商品參展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第128屆廣交會將於本月15日在網上開幕，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日表示，本屆廣交會按16大類商品設置50個展區，展位總數約6萬個，境內外參展企業近2.6萬家。

據中新社報導，截至13日，本屆廣交會參展企業上傳產品235.84萬件，其中新產品69.15萬件。所有展品將於10月15日至24日同期上線展示，展期10天。

本屆廣交會升級優化「雲平台」，提升線上辦展水平。廣交會官網平台設置展商展品、供採對接、虛擬展館、展商直播、新聞與活動、大會服務、跨境電商專區等欄目，把全天候網上展示、營銷推介、供採對接、在線洽談等功能融為一體。

徐兵指出，參展企業可通過圖文、視頻、3D、VR等多種形式展示企業實力和最新產品。採購商則可在線上參觀瀏覽和進行網上洽談，通過即時溝通、預約洽談、貿易配對等服務。為加強供採雙向互動交流，平台還增設消息中心，同時還增加供採雙方在互動場景中提供電子名片等聯繫信息的功能。

徐兵稱，根據調研，雖然全球疫情仍在蔓延，世界經濟陷入衰退，但採購商參會意願積極，預計本屆廣交會仍有超過210個國家和地區的採購商註册觀展和在線洽談採購。

本屆廣交會將開展廣交會出口產品設計獎（CF獎）評審，今年共有932家企業的1,966件產品參評，較去年分別增長27%和35%，企業及產品數量均創出新高。

電商 直播

延伸閱讀

創紀錄！俄羅斯快速載人任務 僅3小時3分鐘即抵國際太空站

大陸跨境電商興盛 前3季成長逾52%

行銷線上／網路行銷 落實展位設立

新系統連日卡卡 北富銀：主因轉換設定過於複雜

相關新聞

福州數字峰會 引資人民幣3316億元

據新華社報導，第三屆數字中國建設峰會14日在福州閉幕。本屆峰會共簽約數字經濟項目426個、總投資人民幣3,316億元，涵...

兩岸緊張升高 前三季貿易仍增1成2

兩岸關係緊張情勢不斷升高，但兩岸經貿相互依賴卻愈來愈深。相較於今年前三季大陸整體進出口較去年同期衰退百分之一點八，大陸國...

2020創新經濟論壇 11月雲會談

中國國際經濟交流中心、彭博、國際戰略研究所和曼德拉發展研究所14日連袂宣布，將共同主辦2020年創新經濟論壇。論壇將於1...

北京租屋量價齊跌 租金2年新低

大陸房地產產市場研究機構「我愛我家研究院」最新發步的報告顯示，9月份，北京住房租賃交易量、租金同步下滑，市場正向淡季過渡...

「金九銀十」失約 長三角樓市平淡

據中新社報導，「金九銀十」向來是大陸房地產市場的傳統旺季。如今「金九」已過、「銀十」將半，長三角樓市卻呈現旺季不旺，在平...

廣交會上線 235萬件商品參展

第128屆廣交會將於本月15日在網上開幕，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日表示，本屆廣交會按16大類商...

格力大手筆 再買庫藏股

為了挽救低迷股價，大陸電器巨頭格力電器再度宣布實施庫藏股，規模人民幣60億元（約新台幣258億元），若加上半年前才剛宣布...

習近平：積極催動大灣區城際鐵路

大陸國家主席習近平表示，粵港澳大灣區是國家的重大發展戰略，深圳是粵港澳大灣區的重要引擎，要抓著粵港澳大灣區的重要歷史機遇...

美的市值2.2兆元 躍全球最值錢家電業

胡潤研究院昨（14）日發布《2020胡潤中國10強家電企業》，美的集團、格力和海爾智家名列前三強。美的不僅是大陸最值錢的...

友達光電昆山廠1970人核酸檢測均為陰性

新華社晚間報導，台灣10月13日公佈一名11日從江蘇返台的台灣居民為新冠肺炎輸入病例，並向大陸疾控中心通報。14日下午大...

【Bloomberg】挺過疫情和美中緊張 大陸進一步鞏固貿易地位

中國大陸正進一步鞏固全球貿易地位，化解了外界疑慮，例如百年難得一見的新冠肺炎疫情和美中貿易緊張可能衝擊這個地位。

人行：預計大陸第三季GDP增速會進一步提升

大陸官方即將於19日發布第3季經濟成長率，中國人民銀行調查統計司司長阮健弘今（14）日表示，第2季大陸GDP增長已經實現...

熱門新聞

陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起關切

中國新雷達系統大突破！探測低空大氣層中數百公里外目標

假「上海名媛群」惹議 女子回應：不偷不搶有何錯？

台海緊張 解放軍公布特種部隊水下戰鬥射擊畫面

陸大媽陶醉笑望習近平 網友：這阿姨眼神全是愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。