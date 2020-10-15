聽新聞
test
0:00 / 0:00
廣交會上線 235萬件商品參展
第128屆廣交會將於本月15日在網上開幕，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日表示，本屆廣交會按16大類商品設置50個展區，展位總數約6萬個，境內外參展企業近2.6萬家。
據中新社報導，截至13日，本屆廣交會參展企業上傳產品235.84萬件，其中新產品69.15萬件。所有展品將於10月15日至24日同期上線展示，展期10天。
本屆廣交會升級優化「雲平台」，提升線上辦展水平。廣交會官網平台設置展商展品、供採對接、虛擬展館、展商直播、新聞與活動、大會服務、跨境電商專區等欄目，把全天候網上展示、營銷推介、供採對接、在線洽談等功能融為一體。
徐兵指出，參展企業可通過圖文、視頻、3D、VR等多種形式展示企業實力和最新產品。採購商則可在線上參觀瀏覽和進行網上洽談，通過即時溝通、預約洽談、貿易配對等服務。為加強供採雙向互動交流，平台還增設消息中心，同時還增加供採雙方在互動場景中提供電子名片等聯繫信息的功能。
徐兵稱，根據調研，雖然全球疫情仍在蔓延，世界經濟陷入衰退，但採購商參會意願積極，預計本屆廣交會仍有超過210個國家和地區的採購商註册觀展和在線洽談採購。
本屆廣交會將開展廣交會出口產品設計獎（CF獎）評審，今年共有932家企業的1,966件產品參評，較去年分別增長27%和35%，企業及產品數量均創出新高。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言