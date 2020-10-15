聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020創新經濟論壇 11月雲會談

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國際經濟交流中心、彭博、國際戰略研究所和曼德拉發展研究所14日連袂宣布，將共同主辦2020年創新經濟論壇。論壇將於11月16日至19日以雲論壇形式舉行。屆時，包括現任及前任國家元首、政商領袖和專家學者在內的500餘位全球嘉賓將在雲端相聚，謀劃後疫情時代全球經濟藍圖。

創新經濟論壇新聞發布會14日在線上召開。本屆論壇將聚焦探討走出新冠疫情危機、助力全球轉型、培育新經濟時代發展動力的途徑，設置金融和投資、貿易、氣候變化、公共衛生以及韌性城市五大核心議題，通過全體大會、主題發言、分組討論和雙邊會談等多種形式，共商切實可行的全球復甦議程。

據中新社報導，彭博媒體集團首席執行官史哲庭（Justin B.Smith）在發布會上表示，在新冠肺炎疫情威脅加劇東西方分歧之際，舉辦創新經濟論壇、開展對話的任務尤為緊迫，在這至關重要的時刻，需要讓更多全球觀眾參與討論，共同應對疫情帶來的挑戰。

中國國際經濟交流中心常務副理事長、執行局主任張曉強表示，突如其來的新冠肺炎疫情給全球經濟和社會發展帶來了巨大的新挑戰和不確定性。

在特殊的歷史時刻，需要聚集有重要全球影響力的政商界人士和思想領袖們，共商人類發展所面臨的新問題、新挑戰，共同為推動全球經濟復甦和社會創新發展貢獻智慧和力量。

報導稱，創新經濟論壇的主旨之一在於匯聚東西方領袖，助力推動世界經濟格局的良性發展。2020年是論壇舉辦的第三年，包括美國前國務卿季辛吉、大陸國務院前副總理曾培炎、美國前財政部長保爾森、IMF前總裁拉加德、新加坡總理李顯龍、大陸央行前行長周小等數十位全球政商領袖已確定將在本屆論壇發言。

今年的創新經濟論壇還將首次面向全球觀眾提供觀看直播和參與互動的機會。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

趙春山／國慶演說談兩岸：有決心踏出穩健一步

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

前律師爆料：川普討厭歐巴馬 聘分身羞辱他

40年戰略大轉彎！美國改出這一招，中國就不敢犯台？

相關新聞

福州數字峰會 引資人民幣3316億元

據新華社報導，第三屆數字中國建設峰會14日在福州閉幕。本屆峰會共簽約數字經濟項目426個、總投資人民幣3,316億元，涵...

兩岸緊張升高 前三季貿易仍增1成2

兩岸關係緊張情勢不斷升高，但兩岸經貿相互依賴卻愈來愈深。相較於今年前三季大陸整體進出口較去年同期衰退百分之一點八，大陸國...

2020創新經濟論壇 11月雲會談

中國國際經濟交流中心、彭博、國際戰略研究所和曼德拉發展研究所14日連袂宣布，將共同主辦2020年創新經濟論壇。論壇將於1...

北京租屋量價齊跌 租金2年新低

大陸房地產產市場研究機構「我愛我家研究院」最新發步的報告顯示，9月份，北京住房租賃交易量、租金同步下滑，市場正向淡季過渡...

「金九銀十」失約 長三角樓市平淡

據中新社報導，「金九銀十」向來是大陸房地產市場的傳統旺季。如今「金九」已過、「銀十」將半，長三角樓市卻呈現旺季不旺，在平...

廣交會上線 235萬件商品參展

第128屆廣交會將於本月15日在網上開幕，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日表示，本屆廣交會按16大類商...

格力大手筆 再買庫藏股

為了挽救低迷股價，大陸電器巨頭格力電器再度宣布實施庫藏股，規模人民幣60億元（約新台幣258億元），若加上半年前才剛宣布...

習近平：積極催動大灣區城際鐵路

大陸國家主席習近平表示，粵港澳大灣區是國家的重大發展戰略，深圳是粵港澳大灣區的重要引擎，要抓著粵港澳大灣區的重要歷史機遇...

美的市值2.2兆元 躍全球最值錢家電業

胡潤研究院昨（14）日發布《2020胡潤中國10強家電企業》，美的集團、格力和海爾智家名列前三強。美的不僅是大陸最值錢的...

友達光電昆山廠1970人核酸檢測均為陰性

新華社晚間報導，台灣10月13日公佈一名11日從江蘇返台的台灣居民為新冠肺炎輸入病例，並向大陸疾控中心通報。14日下午大...

【Bloomberg】挺過疫情和美中緊張 大陸進一步鞏固貿易地位

中國大陸正進一步鞏固全球貿易地位，化解了外界疑慮，例如百年難得一見的新冠肺炎疫情和美中貿易緊張可能衝擊這個地位。

人行：預計大陸第三季GDP增速會進一步提升

大陸官方即將於19日發布第3季經濟成長率，中國人民銀行調查統計司司長阮健弘今（14）日表示，第2季大陸GDP增長已經實現...

熱門新聞

陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起關切

中國新雷達系統大突破！探測低空大氣層中數百公里外目標

假「上海名媛群」惹議 女子回應：不偷不搶有何錯？

台海緊張 解放軍公布特種部隊水下戰鬥射擊畫面

陸大媽陶醉笑望習近平 網友：這阿姨眼神全是愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。