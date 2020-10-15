2020創新經濟論壇 11月雲會談

中國國際經濟交流中心、彭博、國際戰略研究所和曼德拉發展研究所14日連袂宣布，將共同主辦2020年創新經濟論壇。論壇將於11月16日至19日以雲論壇形式舉行。屆時，包括現任及前任國家元首、政商領袖和專家學者在內的500餘位全球嘉賓將在雲端相聚，謀劃後疫情時代全球經濟藍圖。

創新經濟論壇新聞發布會14日在線上召開。本屆論壇將聚焦探討走出新冠疫情危機、助力全球轉型、培育新經濟時代發展動力的途徑，設置金融和投資、貿易、氣候變化、公共衛生以及韌性城市五大核心議題，通過全體大會、主題發言、分組討論和雙邊會談等多種形式，共商切實可行的全球復甦議程。

據中新社報導，彭博媒體集團首席執行官史哲庭（Justin B.Smith）在發布會上表示，在新冠肺炎疫情威脅加劇東西方分歧之際，舉辦創新經濟論壇、開展對話的任務尤為緊迫，在這至關重要的時刻，需要讓更多全球觀眾參與討論，共同應對疫情帶來的挑戰。

中國國際經濟交流中心常務副理事長、執行局主任張曉強表示，突如其來的新冠肺炎疫情給全球經濟和社會發展帶來了巨大的新挑戰和不確定性。

在特殊的歷史時刻，需要聚集有重要全球影響力的政商界人士和思想領袖們，共商人類發展所面臨的新問題、新挑戰，共同為推動全球經濟復甦和社會創新發展貢獻智慧和力量。

報導稱，創新經濟論壇的主旨之一在於匯聚東西方領袖，助力推動世界經濟格局的良性發展。2020年是論壇舉辦的第三年，包括美國前國務卿季辛吉、大陸國務院前副總理曾培炎、美國前財政部長保爾森、IMF前總裁拉加德、新加坡總理李顯龍、大陸央行前行長周小等數十位全球政商領袖已確定將在本屆論壇發言。

今年的創新經濟論壇還將首次面向全球觀眾提供觀看直播和參與互動的機會。