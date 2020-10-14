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人行：預計大陸第三季GDP增速會進一步提升

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
國際貨幣基金（IMF）最新預測指出，大陸今年經濟增長率為1.9%。中新社資料照片
國際貨幣基金（IMF）最新預測指出，大陸今年經濟增長率為1.9%。中新社資料照片

大陸官方即將於19日發布第3季經濟成長率，中國人民銀行調查統計司司長阮健弘今（14）日表示，第2季大陸GDP增長已經實現正增長，預計第3季GDP增速會進一步提升，這也為未來更好保持合理的宏觀槓桿率水準創造條件。

中新社報導，阮健弘今是在第3季金融統計數據發布會上，做上述表示。多家國際機構預測大陸將成為今年全球唯一正增長的經濟體，國際貨幣基金（IMF）最新預測指出，大陸今年經濟增長率為1.9%。

阮健弘指出，今年前三季，大陸信貸和社融增速合理增長，還沒到偏快增長的狀況。今年受新冠疫情影響，宏觀槓桿率會出現階段性上升。當前面臨特殊情況，宏觀槓桿率提升適應宏觀政策，是支持疫情防控和國民經濟恢復的一個體現。

她表示，應當允許宏觀槓桿率階段性上升，擴大對實體經濟的信用支持。應該說這個政策現在已經取得顯著成效，突出體現就是國民經濟穩步增長。

大陸第2季GDP增長3.2%。阮健弘稱，第2季大陸GDP增長已經實現正增長，預計第3季GDP增速會進一步提升，這也為未來更好保持合理的宏觀槓桿率水準創造條件。

實體經濟 疫情 GDP

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