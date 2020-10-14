聽新聞
test
0:00 / 0:00
人行：預計大陸第三季GDP增速會進一步提升
大陸官方即將於19日發布第3季經濟成長率，中國人民銀行調查統計司司長阮健弘今（14）日表示，第2季大陸GDP增長已經實現正增長，預計第3季GDP增速會進一步提升，這也為未來更好保持合理的宏觀槓桿率水準創造條件。
中新社報導，阮健弘今是在第3季金融統計數據發布會上，做上述表示。多家國際機構預測大陸將成為今年全球唯一正增長的經濟體，國際貨幣基金（IMF）最新預測指出，大陸今年經濟增長率為1.9%。
阮健弘指出，今年前三季，大陸信貸和社融增速合理增長，還沒到偏快增長的狀況。今年受新冠疫情影響，宏觀槓桿率會出現階段性上升。當前面臨特殊情況，宏觀槓桿率提升適應宏觀政策，是支持疫情防控和國民經濟恢復的一個體現。
她表示，應當允許宏觀槓桿率階段性上升，擴大對實體經濟的信用支持。應該說這個政策現在已經取得顯著成效，突出體現就是國民經濟穩步增長。
大陸第2季GDP增長3.2%。阮健弘稱，第2季大陸GDP增長已經實現正增長，預計第3季GDP增速會進一步提升，這也為未來更好保持合理的宏觀槓桿率水準創造條件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言