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大陸9月金融數據全面超出預期 M2年增10.9%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
9月社融增量、新增人民幣貸款皆超預期；M2-M1剪刀差結束連續收窄態勢，9月擴大至2.8%。圖/華爾街見聞報
9月社融增量、新增人民幣貸款皆超預期；M2-M1剪刀差結束連續收窄態勢，9月擴大至2.8%。圖/華爾街見聞報

大陸央行14日公布9月金融數據，廣義貨幣（M2）餘額人民幣216.41兆元，年增10.9%；社會融資規模人民幣280.07兆元，年增13.5%。

狹義貨幣（M1）餘額人民幣60.23兆元，年增8.1%。

華爾街見聞報報導，9月社融增量、新增人民幣貸款皆超預期；M2-M1剪刀差結束連續收窄態勢，9月擴大至2.8%。

大陸央行調查統計司司長阮健弘在金融統計數據發布會上表示，總體流動性合理充裕，社會融資規模合理增長。

阮健弘同時表示，9月末不含房地產的服務業中長期貸款餘額增長17.3%，增速比上年末提高3.6個百分點，是2018年以來的最高點；前三季度累計新增人民幣3.74兆元，與去年同期相比多增1.36萬億元。

人民幣 大陸央行

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