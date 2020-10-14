大陸9月金融數據全面超出預期 M2年增10.9%

上海長寧區的婁山關，是拼多多全國總部所在地。不像阿里巴巴在人間天堂杭州的總部，有溼地綠化；騰訊在深圳的總部還有籃球場和攀岩場；踏進拼多多的第一印象就是：中國最大的網咖。

2020-10-14 10:07