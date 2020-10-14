聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸商務部對美PVC 加碼反補貼調查
大陸商務部網站14日公告，決定即日起對原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反補貼調查，這也是繼今年9月25日對同樣產品進行反傾銷調查後，大陸對美國化工業採取的最新貿易措施。
若「雙反」調查均獲裁定，美國企業將面臨懲罰性的反傾銷、反補貼關稅稅率。
通報表示，該產品英文名稱Polyvinyl Chloride（PVC），歸在《中華人民共和國進出口稅則》：39041090，這次調查通常應在2021年10月14日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年4月14日。
大陸商務部曾於今年9月25日公告，對於原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC），進行反傾銷調查。
PVC是聚氯乙烯的簡稱，英文為Polyvinylchloride，是全球性化工產品，被廣泛應用於工業、農業、建築、電子、汽車等領域。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言