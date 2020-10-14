快訊

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日起停業

吃下肚安啦？萊劑美豬開放吵翻天 爭議、始末一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸商務部對美PVC 加碼反補貼調查

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部網站14日公告，決定即日起對原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反補貼調查。圖/大陸商務部截圖
大陸商務部網站14日公告，決定即日起對原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反補貼調查。圖/大陸商務部截圖

大陸商務部網站14日公告，決定即日起對原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反補貼調查，這也是繼今年9月25日對同樣產品進行反傾銷調查後，大陸對美國化工業採取的最新貿易措施。

若「雙反」調查均獲裁定，美國企業將面臨懲罰性的反傾銷、反補貼關稅稅率。

通報表示，該產品英文名稱Polyvinyl Chloride（PVC），歸在《中華人民共和國進出口稅則》：39041090，這次調查通常應在2021年10月14日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年4月14日。

大陸商務部曾於今年9月25日公告，對於原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC），進行反傾銷調查。

PVC是聚氯乙烯的簡稱，英文為Polyvinylchloride，是全球性化工產品，被廣泛應用於工業、農業、建築、電子、汽車等領域。

反傾銷

延伸閱讀

【即時短評】台諜、軍售與撒手的美國大叔

孫安佐製槍未遂案父親陪同開庭 辯稱寄宿家庭只有媽媽

熟男微性感！蕭敬騰、薛仕凌帥穿半透明的鉚釘紅底鞋

陸柬自貿協定 正式簽署

相關新聞

大陸商務部對美PVC 加碼反補貼調查

大陸商務部網站14日公告，決定即日起對原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反補貼調查，這也是繼今年9月25日對同樣產品...

工總稱逾8成大陸台商受衝擊 國台辦反駁：保持穩步復甦

全國工業總會日前發布調查指出，逾8成大陸台商營運受到影響，尤其傳統產業逾9成反映營運陷入衰退，僅49.2%的產能恢復7成...

蘋果5G手機面世 A股供應鏈股價集體大跌

蘋果公司於14日凌晨，發表包括四款iPhone 12系列在內的智慧手機產品，截至中午，蘋果供應鏈的A股上市公司股價卻出現...

中芯國際美系供應商：已出售設備仍可繼續維護

一名中芯國際美系設備供應商的大陸區員工表示，目前對於已出售給中芯國際的設備並沒有被禁運，只要經過公司總部批准，就可以繼續...

兩連降！人民幣兌美元中間價下調177個基點

中國外匯交易中心今（14）日發布，人民幣兌美元中間價下調177個基點，報6.7473，為連續兩日下調。

華為傳洽談部分出售Honor智機事業 金額上看37億美元

路透引述據知情人士報導，華為正在與神州數碼和其他競購方就部分出售榮耀品牌智慧手機事業進行洽談，此交易的金額最高可達人民幣...

八成台企受疫情影響 國台辦：積極變化正在增長

台灣工業總會日前發布新冠肺炎疫情對台商投資大陸影響調查，指超八成大陸台企營運受到影響，超五成台企產能未恢復到七成以上，近...

記者上海直擊》把農民變網民 拼多多靠「找死」翻轉大陸電商

上海長寧區的婁山關，是拼多多全國總部所在地。不像阿里巴巴在人間天堂杭州的總部，有溼地綠化；騰訊在深圳的總部還有籃球場和攀岩場；踏進拼多多的第一印象就是：中國最大的網咖。

3年內 滬國企新增投資人民幣2000億

據新華社報導，上海市國資委12日表示，上海國資國企將實施服務長三角一體化發展行動計劃，三年內推進落實70個重大項目，新增...

9月中國汽車產銷量 雙增長

中國汽車工業協會13日公布，今年9月，大陸汽車產銷量分別達252.4萬輛和256.5萬輛，月比分別增長19.1%和17....

中國一汽攻智能化 2030年全自駕

被稱為中國大陸汽車工業長子的中國一汽集團正在全力研發自動駕駛技術。中國一汽智能網聯開發院院長李丹13日表示，一汽在紅旗全...

大陸跨境電商興盛 前3季成長逾52%

疫情之下，中國大陸跨境電商反而出現高速發展。大陸海關總署13日公布，今年前三季，大陸通過海關跨境電商管理平台進出口總額達...

熱門新聞

習近平視察解放軍海軍陸戰隊 要求做好備戰打仗工作

習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起關切

大陸海警船逗留釣魚台島海域兩日 創8年來紀錄

女大學生手機失竊9小時 損失上萬元、背貸款

假「上海名媛群」惹議 女子回應：不偷不搶有何錯？

兩岸關係緊張之際 習近平視察共軍海軍陸戰隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。