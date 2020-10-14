工總稱逾8成大陸台商受衝擊 國台辦反駁：保持穩步復甦

全國工業總會日前發布調查指出，逾8成大陸台商營運受到影響，尤其傳統產業逾9成反映營運陷入衰退，僅49.2%的產能恢復7成以上，甚至近1成業者仍停工。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日以昆山為例，稱台商「均已恢復生產，沒有台企因為疫情仍然停工」，保持穩步復甦的態勢，並指出大陸始終是台商、台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。

據大陸國台辦網站「中國台灣網」消息指出，有媒體問到，工總日前發布的新冠肺炎疫情對台商投資大陸影響調查顯示，在大陸投資的台灣企業營運受到疫情衝擊，超過8成台企反映在大陸的投資營業狀況衰退。對此，朱鳳蓮14日在例行記者會上回應，疫情是百年來發生最嚴重的傳染病大流行，導致全球投資、貿易萎縮，全球經濟陷入衰退，這個影響是全球性的、普遍性的，在大陸的台資企業自然也難以置身事外。大家可以看到，在過去9個多月，大陸各地區、各部門想台商所想、急台商所急，採取了包括出台助力台企「11條措施」在內的一系列紓困舉措，大力協助台資企業做好疫情防控和復工復產，保持了穩步復甦的態勢。

朱鳳蓮以台商最集中的江蘇昆山為例，她指出，昆山目前有3700多家台資企業，均已恢復生產，沒有台企因為疫情仍然停工。當地相關部門積極幫助台企解決勞動用工、產業配套、防疫物資等困難，為台商返回大陸提供最大便利。

據統計，1到8月，昆山新批台資項目118個，較去年同期增長5.4%，增資項目47個，增長27%，充分顯示廣大台商台企看好大陸、紮根大陸的信心。而面對不利的外部環境，很多台企也積極尋求拓展大陸內需市場，參與大陸新型基礎設施建設，和大陸企業一起合資合作並取得長足發展。

朱鳳蓮更指出，據大陸海關總署公布的數據顯示，1到9月，兩岸貿易金額為1853.8億美元，較去年同期增長12.4%，其中大陸對台出口430.5億美元，較去年同期上升8.2%；大陸自台進口1423.3億美元，較去年同期增長13.7%。從單月來看，9月分，台灣對大陸出口占台灣出口總額比重46.24%，創歷史單月第二高，有不少台資項目在大陸開工投產或增資擴產，呈現出投資金額大、科技含量高的特點。

朱鳳蓮說，要強調的是，大陸加快構建以大陸國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大對外開放力度，持續優化營商環境，全力推進高品質發展，各項惠台利民措施為廣大台胞台商釋放更多利多。大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。