兩連降！人民幣兌美元中間價下調177個基點

中國外匯交易中心今（14）日發布，人民幣兌美元中間價下調177個基點，報6.7473，為連續兩日下調。

昨(13)日是在連續四天升值後，人民幣中間價貶值170個基點。

人民幣匯率方面，在、離岸人民幣兌美元均由十一假期後大漲轉向回檔，目前有所回穩。13日，在岸人民幣兌美元北京時間23:30收報6.7450元，較上一交易日夜盤收盤上漲10個基點；離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.7392，較上一交易日紐約尾盤上漲38個基點。

中新經緯報導，人行決定自10月12日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率降至零。中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，這有助於降低外匯衍生品交易成本，便利企業匯率避險操作。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，購匯成本下行，將推動客戶更積極地參與人民幣交易，促使人民幣入市資金規模增加，這有助於平衡外匯市場供求關係，從而抑制遠期人民幣升值預期。

截至發稿，在岸人民幣兌美元小幅下跌54個基點，報6.7439元；離岸人民幣兌美元跌13個基點，報6.7405元。

天風證券孫彬彬團隊表示，如果人民幣匯率出現過度升值，人行可能還會採取調整逆周期因數等措施。中金公司發布的研報認為，未來3至6個月，人民幣匯率仍可能因為基本面轉好和外資流入等因素繼續升值。

管濤指出，未來內外部不確定、不穩定性因素依然較多，影響人民幣匯率升貶值的因素將同時存在。匯率穩定不等於固定，升貶值因素共存，也導致匯率漲多了會跌，跌多了會漲，呈現有漲有跌的雙向波動。

他認為，短期需要關注復甦利多兌現、外匯政策調整、海外疫情反彈、美國選情意外、金融市場變盤等因素，可能觸發的市場情緒波動、人民幣匯率回檔。