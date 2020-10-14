聽新聞
test
0:00 / 0:00
習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起闗切
廣東省深圳市今天上午舉行「深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會」，中共總書記習近平發表長達52分鐘的致詞，但在致詞結束前7分多鐘開始，習近平多次咳嗽、停頓喝水。
習近平這篇致詞全文約6300多字，圍繞回顧過去深圳四十年的成就，並提出深圳未來的發展方向，與期許其永保「闖」、「創」、「幹」的精神與作風。習近平致詞進行到第44分鐘時，突然一陣咳嗽，引起台下出席貴賓的注目關切。接著在後續剩下的幾分鐘內，習仍不斷咳嗽，並頻頻停頓喝水。
大陸央視全程直播這場慶祝大會，發現習近平咳嗽時立即切換畫面，直到快結束時才回到習的主畫面。
習近平過去在公開場合並未出現咳嗽情況。從上午央視畫面看到，在習近平最後致詞期間，台下出席貴賓都專心觀看台上的情況。
習近平兩天前抵達廣東，連日來走訪潮州、汕頭，走近基層了解疫情後的復商復市情況並與居民交流、還視察解放軍海軍陸戰隊，今天上午出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。
有網友表示，習大大連日來風塵僕僕走訪各地，可能是太累導致，祝願大大身體健康、一切無恙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言