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習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起闗切

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
中共總書記習近平上午出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會致詞時，不斷咳嗽。圖/央視截圖
中共總書記習近平上午出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會致詞時，不斷咳嗽。圖/央視截圖

廣東省深圳市今天上午舉行「深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會」，中共總書記習近平發表長達52分鐘的致詞，但在致詞結束前7分多鐘開始，習近平多次咳嗽、停頓喝水。

習近平這篇致詞全文約6300多字，圍繞回顧過去深圳四十年的成就，並提出深圳未來的發展方向，與期許其永保「闖」、「創」、「幹」的精神與作風。習近平致詞進行到第44分鐘時，突然一陣咳嗽，引起台下出席貴賓的注目關切。接著在後續剩下的幾分鐘內，習仍不斷咳嗽，並頻頻停頓喝水。

大陸央視全程直播這場慶祝大會，發現習近平咳嗽時立即切換畫面，直到快結束時才回到習的主畫面。

習近平過去在公開場合並未出現咳嗽情況。從上午央視畫面看到，在習近平最後致詞期間，台下出席貴賓都專心觀看台上的情況。

習近平兩天前抵達廣東，連日來走訪潮州、汕頭，走近基層了解疫情後的復商復市情況並與居民交流、還視察解放軍海軍陸戰隊，今天上午出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。

有網友表示，習大大連日來風塵僕僕走訪各地，可能是太累導致，祝願大大身體健康、一切無恙。

習近平 深圳 咳嗽

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