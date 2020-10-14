習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起闗切

廣東省深圳市今天上午舉行「深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會」，中共總書記習近平發表長達52分鐘的致詞，但在致詞結束前7分多鐘開始，習近平多次咳嗽、停頓喝水。

習近平這篇致詞全文約6300多字，圍繞回顧過去深圳四十年的成就，並提出深圳未來的發展方向，與期許其永保「闖」、「創」、「幹」的精神與作風。習近平致詞進行到第44分鐘時，突然一陣咳嗽，引起台下出席貴賓的注目關切。接著在後續剩下的幾分鐘內，習仍不斷咳嗽，並頻頻停頓喝水。

大陸央視全程直播這場慶祝大會，發現習近平咳嗽時立即切換畫面，直到快結束時才回到習的主畫面。

習近平過去在公開場合並未出現咳嗽情況。從上午央視畫面看到，在習近平最後致詞期間，台下出席貴賓都專心觀看台上的情況。

習近平兩天前抵達廣東，連日來走訪潮州、汕頭，走近基層了解疫情後的復商復市情況並與居民交流、還視察解放軍海軍陸戰隊，今天上午出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。

有網友表示，習大大連日來風塵僕僕走訪各地，可能是太累導致，祝願大大身體健康、一切無恙。