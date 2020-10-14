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美國獨行俠的「戰神母親」...與她的青天白日旗傳說

大陸新增20宗確診 青島再現6宗本土病例

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
青島再有6宗本土感染確診案例，均由無症狀感染者轉為確診。圖/美聯社資料照片
青島再有6宗本土感染確診案例，均由無症狀感染者轉為確診。圖/美聯社資料照片

進入秋季，新冠肺炎第二波來勢洶洶，中國大陸過去廿四小時新增20宗新型冠狀病毒確診個案，其中山東再有6宗本土確診病例，其餘14宗是輸入個案，包括廣東有6宗，上海有5宗，陝西有3宗。大陸新冠肺炎病例個案增至85611宗，有4634人死亡。

據大陸國家衛健委網站，新增無症狀感染者18宗，均為境外輸入；當日轉為確診病例7宗，境外輸入佔1宗。

山東青島新增本土確診病例6宗，均由無症狀感染者轉為確診。累計報告確診病例775宗，死亡7宗，治癒出院756宗。

山東無新增無症狀感染者。正在隔離觀察治療的無症狀感染者5人。

目前共追蹤到密切接觸者26,332人，尚有594人正在接受醫學隔離觀察。

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