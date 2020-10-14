八成台企受疫情影響 國台辦：積極變化正在增長

台灣工業總會日前發布新冠肺炎疫情對台商投資大陸影響調查，指超八成大陸台企營運受到影響，超五成台企產能未恢復到七成以上，近一成業者仍停工。大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日上午回應表示，大陸各項惠台利民措施為廣大台胞台商釋放更多利多，大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。

大陸國台辦上午舉行例行記者會，朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫情是百年來發生的最嚴重的傳染病大流行，導致全球投資、貿易萎縮，世界經濟陷入衰退。這一影響是全球性的、普遍性的。在大陸的台資企業自然也難以置身事外，在過去九個多月，大陸各地區各部門想台商所想、急台商所急，採取了包括公布助力台企“11條措施”在內的一系列紓困舉措，大力協助台資企業做好疫情防控和復工復產，保持了穩步復甦的態勢，一些積極的變化是在增長。

她指出，拿大陸台資最為集中的江蘇昆山來看一看。昆山現在有3700多家台資企業，均已恢復生產，沒有台企因為疫情仍然停工，當地有關部門積極幫助相關台企解決勞動用工、產業配套、防疫物資等方面的困難，為台商返回大陸提供最大便利。

當地台企也加緊復工復產，尤其是從事筆記本電腦、平板電腦、伺服器等電子產品製造業的相關台企訂單持續增多，業績逆勢增長，統計前8月，昆山新批台資項目118個，年增5.4%，增資項目47個，增長27%，充分顯示廣大台商台企看好大陸、紮根大陸的信心。面對不利的外部環境，許多台企也積極尋求拓展內需市場，參與大陸新型基礎設施建設，和大陸企業一起合資、合作並取得長足發展。

朱鳳蓮表示，再看一下貿易情況。根據13日海關總署公布的數據，今年前9月，兩岸貿易額是1,853.8億美元，年增12.4%。其中大陸對台出口430.5億美元，年增8.2%；大陸自台進口1,423.3億美元，年增13.7%。

從單月看，8月台灣對大陸出口創歷史新高，9月台灣對大陸出口占台灣出口總額比重46.24%，創歷史單月第二高，有不少台資項目在大陸開工投產或增資擴產，呈現出投資金額大、科技含量高的特點。

朱鳳蓮強調，大陸現在正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，擴大對外開放力度，持續優化營商環境，全力推進高品質發展。

今年上半年，總體減稅降費超過人民幣1.5兆元，更多企業從中受惠。各項惠台利民措施為廣大台胞台商釋放更多利多。大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。