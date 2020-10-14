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9月中國汽車產銷量 雙增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸9月汽車產銷量分別達252.4萬輛和256.5萬輛，月比分別增長19.1%和17.4%。（新華社資料照）
大陸9月汽車產銷量分別達252.4萬輛和256.5萬輛，月比分別增長19.1%和17.4%。（新華社資料照）

中國汽車工業協會13日公布，今年9月，大陸汽車產銷量分別達252.4萬輛和256.5萬輛，月比分別增長19.1%和17.4%，年比增長14.1%和12.9%。

中汽協副秘書長陳士華表示，今年前三季，大陸汽車產銷量為1,695.7萬輛和1,711.6萬輛，年比下降6.7%和6.9%，降幅與1至8月相比，分別收窄2.9個百分點和2.8個百分點。

陳士華指出，今年9月，大陸汽車市場進入傳統旺季，產銷量雙雙創年內新高，月比和年比均呈較快增長。其中，9月，新能源汽車產銷量分別達13.6萬輛和13.8萬輛，月比增長28.9%和26.2%，年比增長48%和67.7%。

另，據中國汽車工業協會屌查，2020年第3季中國汽車產業景氣指數（ACI）為54，較第1季大幅提高39點，情況持續好轉，已回暖至綠燈區，顯示大陸汽車產業已回復至正常運行狀態。

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