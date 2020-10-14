中國一汽攻智能化 2030年全自駕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
一汽旗下的紅旗品牌汽車，今年前三季累計銷售量突破13萬輛，較去年同期大幅成長104%。圖為長春的一汽紅旗組裝廠。（新華社）
一汽旗下的紅旗品牌汽車，今年前三季累計銷售量突破13萬輛，較去年同期大幅成長104%。圖為長春的一汽紅旗組裝廠。（新華社）

被稱為中國大陸汽車工業長子的中國一汽集團正在全力研發自動駕駛技術。中國一汽智能網聯開發院院長李丹13日表示，一汽在紅旗全系車型上都配備了智能駕駛功能，智能化是紅旗品牌的基因之一。中國一汽智能駕駛戰略規劃是，到2030年實現全工況、全天候的自動駕駛。

2020中德汽車大會自動駕駛論壇13日在吉林省長春市舉行，多家整車企業、零配件供應商、出行平台代表及科研機構專家等與會，各自分享在自動駕駛領域取得的成果與展望，並尋找合作機遇。

據中新社報導，作為傳統的整車企業，中國一汽從2003年就已經開始關注和研發自動駕駛技術。李丹稱，2011年中國一汽就與大學合作，實現了高速公路自動駕駛，2015年自主開發實現了手機叫車、自動泊車和基於V2X的自動駕駛編隊。

李丹表示，中國一汽目前已經搭建起了L2級駕駛輔助系統（高級巡航、自動泊車、遙控泊車）、L3級有條件自動駕駛系統（高速公路和城市快速路：擁堵自行、高速代駕）的產品平台，以及L4級（高度自動駕駛）示範預研技術平台。

李丹指出，這些平台可以為紅旗系列車型提供成熟、標準的功能部件產品。「今年上市的兩款紅旗車的智能駕駛功能等級均為行業領先。」

對於尚在研發階段的L4級以上智能駕駛車輛，中國一汽主要採用小批量示範運營的方式，進行技術成熟度和商業模式接受程度的驗證，同時培育和推動智慧出行產業生態的建設。

李丹介紹，中國一汽與長春市政府正在共建「旗智春城」示範區，一期工程已完工，投入智能駕駛車輛10逾輛；二期工程規劃了近一百公里的示範道路和幾百輛台車。

「中國一汽秉承開放自主的合作路線，實行自主、組群、合群等多種合作模式，在技術與資源可控的前提下，願意與整車企業、零部件供應商、互聯網科技公司共同培育智能駕駛生態。」李丹說。

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