3年內 滬國企新增投資人民幣2000億

據新華社報導，上海市國資委12日表示，上海國資國企將實施服務長三角一體化發展行動計劃，三年內推進落實70個重大項目，新增投資人民幣2,000億元，新增信貸資金投放人民幣1兆元。

報導稱，作為地方國資重鎮，上海國資總量目前已達人民幣21兆元。長三角地區是上海國資最主要投資布局區域之一。上海國資國企服務長三角一體化發展年度論壇發布信息顯示，上海國資系統在蘇浙皖三省共有1,163戶企業，資產總量人民幣8,841億元，從業人數9.9萬人，2019年實現營業總收入人民幣3,246億元。

去年下半年，總投資100億美元的華虹無錫集成電路研發和製造基地（一期）生產線建成投片，成為滬蘇兩地合作的重大產業項目。今年年中，上海市政府宣布，將組建長三角投資（上海）有限公司。該公司定位於服務長三角一體化示範區建設的投資服務平台，代表上海參與示範區建設，共同服務長三角一體化發展。

上海市國資委黨委副書記董勤表示，上海國資國企將加快在集成電路、人工智能、生物醫藥等產業邁出實質性步伐。同時完善國資國企區域發展協調機制，率先實現長三角基礎設施互聯互通、科創產業深度融合、生態環境共保聯治、公共服務普惠共享，提高區域產業鏈、供應鏈的穩定和競爭力。