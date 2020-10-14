大陸跨境電商興盛 前3季成長逾52%

疫情之下，中國大陸跨境電商反而出現高速發展。大陸海關總署13日公布，今年前三季，大陸通過海關跨境電商管理平台進出口總額達人民幣1,873.9億元，較去年同期增長52.8%，遠遠高於同期大陸貨物貿易進出口總值0.7%的增速。

大陸海關總署新聞發言人李魁文在當天舉行的記者會上表示，新業態發展已成為中國大陸「穩外貿」的重要力量。作為新興貿易業態，跨境電商憑藉其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優勢逆勢上揚，為外貿企業應對疫情衝擊發揮了積極作用。

最近幾個月，大陸多次推出政策措施支持跨境電商發展。7月1日起，在北京等10個直屬海關開展試點，試點企業可適用「一次登記、一點對接、優先查驗、允許轉關、便利退貨」等政策利多。9月1日起，試點進一步擴展到22個直屬海關。參與的企業數、申報單量、出口貨值均在上升。

李魁文稱，海關正探索建立高效、安全、快捷的跨境電商出口退貨渠道，解決「退貨難」問題，支持跨境電商出口企業「賣全球」。同時，優化跨境電商零售進口退貨措施，幫助企業克服疫情導致物流延遲等影響，助力企業完善售後服務體系。