特斯拉布局海南 籌設創新中心

據中新社報導，海南自由貿易港13日舉辦重點項目集中簽約儀式，美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）與海南簽約，特斯拉將在海南設立新能源汽車創新中心項目，並在海南進行環島超級充電樁的布局。

海南省委深改辦（自貿港工委辦）表示，海南特斯拉新能源汽車創新中心項目，包括開展電動汽車電池、儲能設備等方面技術研究、開發。海南可望成為特斯拉全球新能源產品研發體系的重要布局地區之一。

特斯拉海南地區銷售經理徐垚受訪時表示，特斯拉將在海南加密自營充電網絡設施建設，完善海南環島東、中、西線超級充電樁的線路布局。

徐垚還說，特斯拉計畫在海南加大銷售網絡和售後網絡布局，提供完全直營的一體化服務。

在13日的簽約儀式上，共有46個項目落戶海南，總投資額超過人民幣170億元，領域主要集中在自由貿易港建設、產業發展、民生公共服務等。

本次簽約是自《海南自由貿易港建設總體方案》發布後舉辦的第三批重點項目集中簽約活動。海南省省長沈曉明表示，簽約體現了海南自貿港建設階段性成果。

當日共9個外資項目簽約。匈牙利儲蓄商業銀行公共公司北京代表處首席代表倪煥隽說，海南自貿港金融、稅收及人才政策，為外資銀行進入中國市場提供便利。他透露，該公司初期計畫在海南成立消費金融公司，中遠期將亞太總部設在海南。