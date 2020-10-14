重慶兩江新區 打造創新資源高地

據中新社報導，隨著總投資約人民幣150億元的重大工程項目13日集中開工，重慶兩江協同創新區建設全面展開，將打造為全球創新資源和要素的集聚高地。

報導稱，今年1月舉行的中共中央財經委員會第六次會議提出，要推動成渝地區雙城經濟圈建設，並明確「使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地」。

兩江新區是中國大陸首一開發開放新區，集聚了重慶眾多創新資源。重慶兩江新區黨工委副書記、管理委員會常務副主任王志傑在此次開工活動上表示，要把兩江協同創新區建設為全球創新資源和要素的集聚高地；成為促進大學、大院、大所聯合開展協同創新的合作高地；成為促進科技創新、產業創新，以及新興產業發展的重要策源地。

13日集中開工13個重大工程項目，包括：北京理工大學重慶創新中心、聯合產業孵化基地及創新工坊等。此外，北京理工大學重慶創新中心在先進車輛、新一代電子信息、智能化和大數據及新材料等領域也組建院士工作室，並與長安汽車等多家單位全面合作，推進汽車雷達、三峽庫區邊坡災害監測等10多項科技成果的轉化。

中新社指出，聯合產業孵化基地作為兩江協同創新區首個聚集多個高校創新平台的物理載體，入駐主體包含長春理工大學、上海交通大學、同濟大學、吉林大學、中國藥科大學、武漢理工大學、華東師範大學、重慶交通大學等近10所高校科研實驗平台。

項目涵蓋由中國科學院院士李應紅、歐陽明高、郭萬林及趙天壽領銜組建的院士工作站，以及約40個科研團隊、近400名科研人員組成的科研力量。

中新社報導，截至目前，兩江協同創新區已簽約引進高校、科研院所、人才團隊等設立的研發類項目28個，共建設團隊70個，總人數800餘人，其中院士12人。