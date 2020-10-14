聽新聞
test
0:00 / 0:00

重慶兩江新區 打造創新資源高地

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
重慶兩江協同創新區13日舉行重大工程項目集中開工，目標是發展成為全球創新資源和要素的集聚高地。（中新社）
重慶兩江協同創新區13日舉行重大工程項目集中開工，目標是發展成為全球創新資源和要素的集聚高地。（中新社）

據中新社報導，隨著總投資約人民幣150億元的重大工程項目13日集中開工，重慶兩江協同創新區建設全面展開，將打造為全球創新資源和要素的集聚高地。　

報導稱，今年1月舉行的中共中央財經委員會第六次會議提出，要推動成渝地區雙城經濟圈建設，並明確「使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地」。　

兩江新區是中國大陸首一開發開放新區，集聚了重慶眾多創新資源。重慶兩江新區黨工委副書記、管理委員會常務副主任王志傑在此次開工活動上表示，要把兩江協同創新區建設為全球創新資源和要素的集聚高地；成為促進大學、大院、大所聯合開展協同創新的合作高地；成為促進科技創新、產業創新，以及新興產業發展的重要策源地。　　

13日集中開工13個重大工程項目，包括：北京理工大學重慶創新中心、聯合產業孵化基地及創新工坊等。此外，北京理工大學重慶創新中心在先進車輛、新一代電子信息、智能化和大數據及新材料等領域也組建院士工作室，並與長安汽車等多家單位全面合作，推進汽車雷達、三峽庫區邊坡災害監測等10多項科技成果的轉化。

中新社指出，聯合產業孵化基地作為兩江協同創新區首個聚集多個高校創新平台的物理載體，入駐主體包含長春理工大學、上海交通大學、同濟大學、吉林大學、中國藥科大學、武漢理工大學、華東師範大學、重慶交通大學等近10所高校科研實驗平台。

項目涵蓋由中國科學院院士李應紅、歐陽明高、郭萬林及趙天壽領銜組建的院士工作站，以及約40個科研團隊、近400名科研人員組成的科研力量。　　

中新社報導，截至目前，兩江協同創新區已簽約引進高校、科研院所、人才團隊等設立的研發類項目28個，共建設團隊70個，總人數800餘人，其中院士12人。

院士 高地 高校

延伸閱讀

8天長假吃掉1千萬桌 重慶火鍋凌晨3點還在排隊

信用卡誤當儲蓄卡欠款850元 11年後竟收到「天價賬單」

外逃18年 重慶黑老大王平判死

重慶煤礦一氧化碳超標事故 已致16人死亡

相關新聞

大陸汽車銷量 連五月10%以上高速成長

中國汽車工業協會（中汽協）昨（13）日發布的最新銷售數據顯示，9月汽車銷量為256.5萬輛，比去年同期成長12.8%，汽...

3年內 滬國企新增投資人民幣2000億

據新華社報導，上海市國資委12日表示，上海國資國企將實施服務長三角一體化發展行動計劃，三年內推進落實70個重大項目，新增...

9月中國汽車產銷量 雙增長

中國汽車工業協會13日公布，今年9月，大陸汽車產銷量分別達252.4萬輛和256.5萬輛，月比分別增長19.1%和17....

中國一汽攻智能化 2030年全自駕

被稱為中國大陸汽車工業長子的中國一汽集團正在全力研發自動駕駛技術。中國一汽智能網聯開發院院長李丹13日表示，一汽在紅旗全...

大陸跨境電商興盛 前3季成長逾52%

疫情之下，中國大陸跨境電商反而出現高速發展。大陸海關總署13日公布，今年前三季，大陸通過海關跨境電商管理平台進出口總額達...

重慶兩江新區 打造創新資源高地

據中新社報導，隨著總投資約人民幣150億元的重大工程項目13日集中開工，重慶兩江協同創新區建設全面展開，將打造為全球創新...

特斯拉布局海南 籌設創新中心

據中新社報導，海南自由貿易港13日舉辦重點項目集中簽約儀式，美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）與海南簽約，特斯拉將在...

大陸外貿報捷 進出口雙增

大陸海關總署昨（13）日公布9月進出口數據雙雙優於預期，得益於歐美經濟復甦帶來全球經濟重啟，以美元計價的9月出口金額2,...

防疫物資、宅經濟 拉動大陸外銷

大陸海關總署昨（13）日表示，出口從4月開始，連續六個月正增長，前三季累計增長1.8%，主要支撐因素包括防疫物資和「宅經...

比亞迪上修財測 股價衝高

受到汽車銷量大增影響，比亞迪上修前三季財測數據，帶動比亞迪股價連日大漲，昨（13）日上漲0.6%，收人民幣129.3元，...

回應台諜案 陸委會提醒國人 參與兩岸交流有風險

大陸央視今日晚間《焦點訪談》發布第三集「台諜案」典型案例，指稱大陸國安機關早前破獲蔡金樹、施正屏兩名台灣學者的「台諜案」...

林鄭月娥：不介意其他人說深圳GDP已超越香港

香港特首林鄭月娥近日被問及深圳是否會取代香港時表示，她不介意其他人經常說深圳GDP已超越香港，希望北京繼續給予深圳特區一...

熱門新聞

大陸回應美對台軍售：立即取消！中方將做必要回應

繳入會費臥底名媛群組半個月 網友夢碎：刷新世界觀了

25歲江西女失聯...夫帶4娃尋人 驚揭她13歲嫁人生子

洪秀柱杭州表態：堅持兩岸同屬一中 共同謀求未來統一

習近平視察解放軍海軍陸戰隊 要求做好備戰打仗工作

救我！10歲童3親人離世、母棄養 獨住出租房寫信求助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。