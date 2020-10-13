回應台諜案 陸委會提醒國人 參與兩岸交流有風險

大陸央視今日晚間《焦點訪談》發布第三集「台諜案」典型案例，指稱大陸國安機關早前破獲蔡金樹、施正屏兩名台灣學者的「台諜案」。陸委會晚間表示，嚴正警告對岸立即停止此種惡劣操作，同時提醒民眾參與兩岸交流將出現潛在風險。

央視報導，蔡金樹與施正屏「打著學術交流的旗號」搜集大陸資料，成為情蒐工具，而蔡金樹已在7月被法院判刑4年。

陸委會表示，對於中共接二連三對台灣從事兩岸交流人士，以所謂破獲間諜名義，濫抓並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流。

陸委會表示，我方譴責北京當局企圖干擾台灣社會、恫嚇台灣人民的粗劣行徑。陸委會嚴正警告對岸立即停止此種惡劣操作，同時提醒民眾參與兩岸交流將出現潛在風險。

陸委會指出，中共當局近年來大肆擴張國安法網，恣意擴大危害國家安全行為的範圍，目的除在強化其內部管控需求外，也無端延伸境外的間諜行為。

陸委會稱，近日自導自演所播報的事例，悉屬一般公開資料收集及正常學術交流範疇，陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害兩岸正常學術交流往來，嚴重破壞兩岸關係正常發展。

陸委會表示，有關蔡金樹與施正屏遭陸方相關單位關押判刑，政府已多次向陸方表達，應保障渠等司法訴訟權益並同意家屬赴陸探視，另政府與家屬也保持密切聯繫、掌握相關案件之情形，提供必要之協助。

2018年7月南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹赴大陸福建省泉州市參加「兩岸食品交易會」期間失聯，2019年被指「從事危害國家安全的活動」。而施政屏則為台灣師範大學退休副教授，2018年8月「被失蹤」至今，也遭到大陸以國安為由關押。