聽新聞
test
0:00 / 0:00
9月大陸手機出貨量大減35.6%
最新數據顯示，9月大陸國內手機市場總體出貨量2,333.4萬支，年減35.6%；1至9月大陸國內手機市場總體出貨量累計2.26億支，年減21.5%。
中國信通院今（13）日發布9月大陸國內手機市場運行分析報告顯示，9月大陸國內市場5G手機出貨量為1,399.0萬支，占同期手機出貨量的60.0%。上市新機型5G為26款，占同期手機上市新機型數量的44.8%。
1至9月大陸國內市場5G手機累計出貨量1.08億支、上市新機型累計167款，占比分別為47.7%和46.5%。
數據顯示，1至9月上市新機型累計359款，比去年同期下降17.1%。1至9月大陸國內手機市場總體出貨量累計2.26億支，年減21.5%。
值得注意的是，9月大陸國產品牌手機出貨量為2,156.3萬支，年減29.6%，占同期手機出貨量的92.4%。1至9月大陸國產品牌手機出貨量累計2.06億支，年減22.0%，占同期手機出貨量的91.3%。
在大陸智慧手機出貨量方面，9月智慧手機出貨量2,200.1萬支，年減36.6%；1至9月智慧手機累計出貨量2.18億支，年減20.7%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言