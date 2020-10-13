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9月大陸手機出貨量大減35.6%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

最新數據顯示，9月大陸國內手機市場總體出貨量2,333.4萬支，年減35.6%；1至9月大陸國內手機市場總體出貨量累計2.26億支，年減21.5%。

中國信通院今（13）日發布9月大陸國內手機市場運行分析報告顯示，9月大陸國內市場5G手機出貨量為1,399.0萬支，占同期手機出貨量的60.0%。上市新機型5G為26款，占同期手機上市新機型數量的44.8%。

1至9月大陸國內市場5G手機累計出貨量1.08億支、上市新機型累計167款，占比分別為47.7%和46.5%。

數據顯示，1至9月上市新機型累計359款，比去年同期下降17.1%。1至9月大陸國內手機市場總體出貨量累計2.26億支，年減21.5%。

值得注意的是，9月大陸國產品牌手機出貨量為2,156.3萬支，年減29.6%，占同期手機出貨量的92.4%。1至9月大陸國產品牌手機出貨量累計2.06億支，年減22.0%，占同期手機出貨量的91.3%。

在大陸智慧手機出貨量方面，9月智慧手機出貨量2,200.1萬支，年減36.6%；1至9月智慧手機累計出貨量2.18億支，年減20.7%。

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