9月大陸手機出貨量大減35.6%

北京當局近日印發「深圳改革試點實施方案」賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，強調要增強深圳在大灣區建設中的「核心引擎」功能。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，此舉實際上是進一步下放權力予深圳，相信北京未來更重視深圳發展，未來深圳地位較香港重要。

2020-10-13 11:53