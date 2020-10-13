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陸證監會：要解決股票質押風險 強化公司治理

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸證監會12日表示，當前大陸要大力解決的「痛點」是股票質押風險、資金占用、違規擔保等問題，更要提高上市公司治理水準。（圖／取自新華網）
大陸證監會12日表示，當前大陸要大力解決的「痛點」是股票質押風險、資金占用、違規擔保等問題，更要提高上市公司治理水準。（圖／取自新華網）

大陸證監會12日表示，當前大陸要下大力氣解決的「痛點」是股票質押風險、資金占用、違規擔保等問題；為提高上市公司治理水準，將從進一步提高控股股東、實控人誠信履責能力，進一步強化公司治理底線，依法保障上市公司和投資者合法權益等方面著力。

路透報導，大陸證監會副主席閻慶民在大陸國新辦記者會上表示，目前上市公司的治理還存在不少問題，主要包括部分上市公司獨立性不足，引發道德風險、治理失效、管控失靈、運作失序，甚至導致資金占用和違規擔保等嚴重問題。

大陸證監會上市公司監管部主任李明則表示，將和相關部門一起出台場內外質押一致性監管的政策，加強資訊共享，強化監控，同時支持大陸銀行、證券、保險、私募等各類機構積極參與風險化解，推動質押風險的總量不斷下降。李明說，股票質押風險防範化解工作仍然是一個艱鉅、複雜性很強的任務，後續風險處置化解的難度會更大。

李明還說，到今年8月底，質押融資的餘額比最高峰下降超過四分之一，第一大股東質押比較超過80%的高比例質押公司降到了380家左右，較最高峰減少了近一半，主要風險指標都呈現出趨勢性好轉的態勢。

至於進一步擴大開放、拓寬利用外資管道方面，李明表示有關部委包括大陸證監會正在修訂外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法，從修訂內容看，準備降低外國投資者財務門檻，放寬境內上市公司跨境換股條件，縮短外國投資者投資後的持股鎖定期，還準備將可以實施戰略投資的範圍擴大到外國自然人。

大陸國務院上周發布關於進一步提高上市公司素質的意見，擬進一步提高上市公司素質，支持優質企業上市，促進市場化併購重組；支持境內上市公司發行股份購買境外優質資產，允許更多符合條件的外國投資者對境內上市公司進行戰略投資。

上市公司 國務院

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