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比亞迪上修業績預期 股價創歷史新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

比亞迪股價今（13）日繼續上漲，最高觸及人民幣131.88元，創上市以來歷史新高。

比亞迪12日晚間發布前三季業績預告修正公告，大幅上修業績預期。公告顯示，公司預計修正後前三季盈利為人民幣34億至36億元，年增115.97%至128.67%。之前比亞迪預告盈利為28億至30億元。

比亞迪股價今收人民幣129.3元，漲幅0.6%。

對於業績超預期成長，比亞迪表示，源於新能源汽車銷量和手機零組件及組裝業務兩塊。比亞迪9月銷量快報顯示，公司汽車銷量達4.2萬輛，其中新能源汽車銷售量為1.9萬輛，比去年同期大增45.3%，比8月增長30.1%。

第一財經援引分析師表示，近期比亞迪股價上漲與比亞迪高端車型熱銷有關，比亞迪上修業績是由多因素組成，除汽車銷量以外，電池也會為公司業績做出貢獻。

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