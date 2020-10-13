聽新聞
test
0:00 / 0:00
比亞迪上修業績預期 股價創歷史新高
比亞迪股價今（13）日繼續上漲，最高觸及人民幣131.88元，創上市以來歷史新高。
比亞迪12日晚間發布前三季業績預告修正公告，大幅上修業績預期。公告顯示，公司預計修正後前三季盈利為人民幣34億至36億元，年增115.97%至128.67%。之前比亞迪預告盈利為28億至30億元。
比亞迪股價今收人民幣129.3元，漲幅0.6%。
對於業績超預期成長，比亞迪表示，源於新能源汽車銷量和手機零組件及組裝業務兩塊。比亞迪9月銷量快報顯示，公司汽車銷量達4.2萬輛，其中新能源汽車銷售量為1.9萬輛，比去年同期大增45.3%，比8月增長30.1%。
第一財經援引分析師表示，近期比亞迪股價上漲與比亞迪高端車型熱銷有關，比亞迪上修業績是由多因素組成，除汽車銷量以外，電池也會為公司業績做出貢獻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言