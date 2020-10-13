疫情影響 珠海航展延期舉辦

中國國際航空航天博覽會組委會13日公告，因新冠肺炎疫情全球蔓延趨勢未得到有效控制，原定11月10日-15日舉辦的第十三屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將延期舉辦，具體時間另行通知。

據香港文匯網引述公告稱，目前新冠肺炎疫情全球蔓延趨勢尚未得到有效控制，基於對境內外參展嘉賓的身體健康、安全出行以及對展會專業品質等各方面因素的充分考慮，原定於11月10日至15日在珠海國際航展中心舉辦的第十三屆中國國際航空航天博覽會將延期舉辦，具體時間另行通知。

報導稱，中國國際航空航天博覽會也被稱為珠海航展。自1996年在珠海舉辦首屆以來，中國國際航空航天博覽會已發展成為集貿易性、專業性、觀賞性為一體，代表當今國際航空航天業先進科技的盛會。