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李克強：內外複雜嚴峻 完成全年目標仍需艱苦努力

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李克強。（新浪網）
大陸國務院總理李克強。（新浪網）

大陸國務院總理李克強十二日召開部分地方政府負責人視訊座談會，他表示，當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。

據新華社報導，大陸國務院座談會上，遼寧、江蘇、福建、江西、陝西的省長分別匯報本地經濟形勢並提出建議，稱近幾個月大陸國家規模性紓困政策特別是減稅降費效應持續顯現，經濟延續了回升態勢，主要指標逐步恢復，新市場主體較快增加帶動大量就業，民生保障有力有效。

李克強說，中國經濟在巨大困難挑戰中穩住基本盤、呈現穩定恢復增長態勢，這殊為不易。當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。要在抓好常態化疫情防控中，持續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，依靠改革開放破解發展難題，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全年經濟正增長，確保完成今年主要目標任務。

他指出，減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐，是當前經濟穩定恢復的關鍵舉措。各級政府要堅持過緊日子，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費削減政策紅利。擴大普惠金融覆蓋面，為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

李克強強調，要毫不放鬆抓好基本民生重點工作。多措並舉推動大學畢業生、農民工等重點群體就業。確保退休人員養老金按時足額發放，落實好失業、低保等保障政策，兜牢受疫情、洪澇災害影響的特殊困難群體基本生活底線。統籌煤電油氣供應，保障群眾溫暖過冬。強化責任，紮實做好安全生產工作。

李克強

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