專家：深圳續獲放權 未來地位比港重要

北京當局近日印發「深圳改革試點實施方案」賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，強調要增強深圳在大灣區建設中的「核心引擎」功能。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，此舉實際上是進一步下放權力予深圳，相信北京未來更重視深圳發展，未來深圳地位較香港重要。

明報報導，劉兆佳表示，此次中央銳意在深圳推動新一輪改革開放措施，大幅提高深圳在制度創新、政策領域等範疇上的自主程度，目的是希望深圳在大灣區發展上擔當關鍵角色。由於中央視香港為西方用作對付中國的棋子，加上香港扮演的中西橋梁角色亦因連串西方國家制裁而削弱，認為香港對中央的重要程度已不比從前，在日後發展中，相信深圳地位將較香港重要。

學者：香港融資角色未變

據報導，中大經濟學系副教授莊太量表示，開放金融的最大問題是要開放資本帳，而內地未做到，認為香港協助深圳融資的角色不會變。深圳的改革方案主要涉及勞動力、資金、土地等規範，涉及金融範疇的並無新意。他說方案內的金融措施沒提及「准出」，進入內地的外資轉出仍是問題。

林鄭月娥：港深要互相「過河」

另據文匯報報導，香港特首林鄭月娥接受深圳衛視專訪，「過河」是這場專訪貫穿始終的關鍵詞，她認為中央給予深圳特區先行先試、突破性創新的政策，能夠讓香港和深圳的合作在全新的台階中進行。她認為，香港的優勢是源自於「一國兩制」，在「一國兩制」之下，香港和深圳應該找一些可以更加豐富「一國兩制」，也能令兩地發展更加好的契機。