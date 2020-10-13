跨國醫藥 進博會將秀抗疫神器

第三屆中國國際進口博覽會進入30日倒計時，跨國醫藥和器械企業會帶來哪些「神器」，備受關注。除了醫療設備，疫苗是另一大熱門看點。默沙東公司今年參展面積超過1000平方公尺，其中150平方公尺為公共衛生防疫專區展廳，將展現其百年抗疫的研發成果，包括正在研發的兩種新冠肺炎疫苗和一款新冠肺炎口服抗病毒藥物。

新華社報導，一場疫情，讓不少跨國醫藥企業看到數字化轉型的重要性，進博會成了它們對外展示的最好舞台。首屆進博會上憑藉「全球最小心臟起搏器」走紅的美敦力公司，此次參展將帶來多款抗疫「利器」，比如兩款救治新冠肺炎患者的呼吸機，以及新一代ECMO（體外膜肺氧合技術）。

ECMO俗稱「人工肺」，在新冠疫情期間被稱為「救命神器」。新一代ECMO的長效膜肺氧合器能有效減少一次性耗材的更換頻次，降低感染風險，同時可智能實現壓力、血氧飽和度及溫度等重要患者生理指標的實時、準確檢測，有助於實現危重症患者轉運移動化管理。

疫情爆發初期，禮來公司通過快速調整，借助數字化平台，打通問診、處方、購藥、配送多個環節，確保藥品通過冷鏈安全地配送至患者手中。同時，公司還通過一站式醫生服務平台，向醫療衛生專業人士提供準確且及時的醫學信息。這些都將是禮來公司在本屆進博會上展示的重點。

在首屆進博會期間達成8.41億美元合作意向的放療設備企業瓦里安，今年除繼續帶來多個首發產品外，將展示其全球首個智慧放療雲生態解決方案。

「未來五年將在中國增資近4.51億歐元，預計未來10年內有71個新產品或新適應症有潛力在華獲批。」德國勃林格殷格翰大中華區總裁兼首席執行官高齊飛說，公司一方面和本土合作夥伴展開針對新冠疫情引發的呼吸窘迫症治療的臨床研究，另一方面展開對現有藥物的二次研發和全新藥物的研發，形成一個本地+全球、現有產品+未來產品的組合防疫策略。