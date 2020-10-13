聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨國醫藥 進博會將秀抗疫神器

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第三屆中國國際進口博覽會進入30日倒計時，上海將邁入「進博會」時間。圖為上海外灘。（新華社）
第三屆中國國際進口博覽會進入30日倒計時，上海將邁入「進博會」時間。圖為上海外灘。（新華社）

第三屆中國國際進口博覽會進入30日倒計時，跨國醫藥和器械企業會帶來哪些「神器」，備受關注。除了醫療設備，疫苗是另一大熱門看點。默沙東公司今年參展面積超過1000平方公尺，其中150平方公尺為公共衛生防疫專區展廳，將展現其百年抗疫的研發成果，包括正在研發的兩種新冠肺炎疫苗和一款新冠肺炎口服抗病毒藥物。

新華社報導，一場疫情，讓不少跨國醫藥企業看到數字化轉型的重要性，進博會成了它們對外展示的最好舞台。首屆進博會上憑藉「全球最小心臟起搏器」走紅的美敦力公司，此次參展將帶來多款抗疫「利器」，比如兩款救治新冠肺炎患者的呼吸機，以及新一代ECMO（體外膜肺氧合技術）。

ECMO俗稱「人工肺」，在新冠疫情期間被稱為「救命神器」。新一代ECMO的長效膜肺氧合器能有效減少一次性耗材的更換頻次，降低感染風險，同時可智能實現壓力、血氧飽和度及溫度等重要患者生理指標的實時、準確檢測，有助於實現危重症患者轉運移動化管理。

疫情爆發初期，禮來公司通過快速調整，借助數字化平台，打通問診、處方、購藥、配送多個環節，確保藥品通過冷鏈安全地配送至患者手中。同時，公司還通過一站式醫生服務平台，向醫療衛生專業人士提供準確且及時的醫學信息。這些都將是禮來公司在本屆進博會上展示的重點。

在首屆進博會期間達成8.41億美元合作意向的放療設備企業瓦里安，今年除繼續帶來多個首發產品外，將展示其全球首個智慧放療雲生態解決方案。

「未來五年將在中國增資近4.51億歐元，預計未來10年內有71個新產品或新適應症有潛力在華獲批。」德國勃林格殷格翰大中華區總裁兼首席執行官高齊飛說，公司一方面和本土合作夥伴展開針對新冠疫情引發的呼吸窘迫症治療的臨床研究，另一方面展開對現有藥物的二次研發和全新藥物的研發，形成一個本地+全球、現有產品+未來產品的組合防疫策略。

新冠肺炎 患者 疫情

延伸閱讀

俄製新冠疫苗 已在阿聯展開人體試驗

台捷視訊演說 蔡英文：「有些政權」趁抗疫限制自由

高市啟動第二階段疫苗配額調控 18日起社區接種站暫停

港旅局攜手香港品質保證局 推衛生防疫指引

相關新聞

陸消費電子企業10強 華為居首

「2020胡潤中國10強消費電子企業」榜單12日出爐，華為以1.1兆元（人民幣，下同）價值成為中國大陸最值錢消費電子企業...

海歸暴增7成 名校生也搶飯碗

上海市歐美同學會和上海市華僑事務中心聯合主辦的2020「海歸職通車」海歸人才招聘會11日在滬舉辦，來自高新科技、生物醫藥...

跨國醫藥 進博會將秀抗疫神器

第三屆中國國際進口博覽會進入30日倒計時，跨國醫藥和器械企業會帶來哪些「神器」，備受關注。除了醫療設備，疫苗是另一大熱門...

拚2060碳中和 陸強化經濟轉型

清華大學氣候變化與可持續發展研究院12日在北京發布「中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究」項目成果。研究認為，中國大陸到2...

大陸億萬富豪 415人創新高

為全球眾多富豪提供諮詢服務的瑞銀（UBS）和普華永道（PwC）12日在上海聯合發布了年度億萬富豪報告。該報告稱，全球億萬...

300家參展 冰淇淋博覽會天津開展

「第23屆中國冰淇淋及冷凍食品產業博覽會」12日在天津梅江國際會展中心開幕。逾300家展商參展，首日逾萬名專業客戶參會洽...

100家與會 核工業展覽會北京開幕

主題為「創新引領．合作共贏」的第十六屆中國國際核工業展覽會12日在北京展覽館開幕，預計將有100餘家國內外知名企業參展，...

陸柬自貿協定 正式簽署

中國大陸與柬埔寨12日正式簽署自由貿易協定。大陸商務部官員稱，該協定貨物貿易自由化和服務市場准入都達到目前中國大陸自貿協...

淘寶台灣合法營運 有條件

近期傳出淘寶台灣與投審會討論希望尋求合法的營運方式，以外資身分在台營運。投審會要求去除阿里巴巴在股東會或董事會的表決地位...

大陸與柬埔寨簽自貿協定 雙方給予零關稅比例迄今最高

大陸和柬埔寨12日簽署自由貿易協定，大陸給予柬埔寨貨物貿易零關稅稅目比例達97.53%，柬方給予中方90%稅目零關稅，是...

大陸盛美半導體陷爭議 外資報告：恐是瑞幸咖啡翻版

美國J Capital Research，日前以Dirty business（骯髒的生意）為標題出具報告，認為在美國上市...

加拿大拒絕公開孟晚舟事件資料 陸外交部：欲蓋彌彰

加拿大司法部門8日表示，加拿大卑詩省法院駁回了華為財務長孟晚舟提出更多文件披露的要求。對此，大陸外交部發言人趙立堅12日...

熱門新聞

陸媒評蔡英文國慶演說：隱含20年「台獨」時間表

美掐斷晶片供應 任正非：華為當家者將是「專家」

「求和說」央視李紅 隔1個月現身

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

大陸盛美半導體陷爭議 外資報告：恐是瑞幸咖啡翻版

「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。