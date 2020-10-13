大陸億萬富豪 415人創新高

為全球眾多富豪提供諮詢服務的瑞銀（UBS）和普華永道（PwC）12日在上海聯合發布了年度億萬富豪報告。該報告稱，全球億萬富豪的財富總額再創新高。截至今年7月底，亞太地區以831人成為全球億萬富豪人數（擁有資產超過10億美元）最多地區；其中一半來自中國大陸，中國大陸擁有全球第二大億萬富豪群體。

中新社報導，報告稱，在過去的10年中，全球億萬富豪的人數翻了一番，他們的總財富增長超過三倍。到2020年7月，全球億萬富豪人數已達到2189名，而2009年底為969人。截至2020年7月底，億萬富豪財富總額達到10.2兆美元，升至今年資產價格V型反彈後的新高點，並超過了2017年底創下的8.9兆美元的峰值。這一反彈由工業及科技領域的億萬富豪引領。

儘管受疫情影響，中國大陸億萬富豪人數仍持續增長，並創下新紀錄達到415人，其中包括145名新上榜者，新增人數為全球最高。2018年至2020年7月底，中國億萬富豪的財富總額增長71%，達到1.7兆美元。在中國的億萬富豪中，98%為白手起家。

在2019年和2020年，中國大陸最主要的財富驅動行業是醫療健康、材料以及娛樂和傳媒。在娛樂和傳媒行業中，網遊是增長趨勢最明顯的子行業。

值得注意的是，億萬富翁當中也有兩極分化。普華永道中國銀行、證券和資管行業管理諮詢主管合夥人秦政指出，受疫情影響，2020年前4個月，億萬富豪的財富下降5640億美元。億萬富豪的人數減少43人。

與此趨勢相反的是，醫療保健行業億萬富豪財富在此期間增長10.2%。新技術的快速應用也使科技和工業行業的億萬富豪的財富分別增長了0.8%和4.8%。相較之下，材料和房地產行業的億萬富豪損失最大，其財富總額分別下降17.8%和16.6%。