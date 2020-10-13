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海歸暴增7成 名校生也搶飯碗

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市歐美同學會和上海市華僑事務中心聯合主辦的2020「海歸職通車」海歸人才招聘會11日在滬舉辦，來自高新科技、生物醫藥、金融、地產建築等行業46家企業提供了230多個工作機會。

中新社報導，受疫情及就業移民政策收緊雙重影響，海外留學生紛紛轉向大陸國內求職。近日有報告顯示，回中國大陸求職海歸數量暴增七成，達80萬；過半海歸認為疫情嚴重影響求職。

上海市歐美同學會青年工作委員會副秘書長周中澤說，今年前來求職的留學歸國人員涉及幾十個國家和地區，涵蓋各個專業。留學已從精英化走向大眾化，而面對疫情影響及大陸國內畢業生的競爭壓力，海歸就業在今年呈現出人才回流態勢明顯、沒有實習和工作經驗的「裸歸」人數增加、預期收入與實際薪資水平存在差距等新特點。

周中澤表示，招聘會報名啟動的當天，就有超過1500名留學生報名。而去年，一周時間裡僅有1800人報名。「名校留學生回來找工作是趨勢，今年更多，不乏麻省理工、牛津大學等名校學生。」

周中澤發現，往年來招聘會的更多的是文商科專業，今年理工科專業增加了許多。他認為，這與國外就業難度增加、整體政策環境息息相關。

隨著中國大陸經濟發展和教育質量不斷提升，大陸國內大學生群體競爭力快速增強，與海歸的優勢差距正在逐漸縮小。「我們已經開啟了校園招聘會，希望藉海歸招聘會的平台招到優秀的應屆生，但是目前看來，效果不理想。」微創醫療現場招聘的HR劉女士說。

周中澤表示，海歸若想在激烈的求職競爭中保持優勢，需要進一步增強自我認知、做好自身職業發展規劃，增進對大陸國內企業及人才政策環境的瞭解與感知，提升就業競爭力。

求職 疫情

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