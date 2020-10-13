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拚2060碳中和 陸強化經濟轉型

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

清華大學氣候變化與可持續發展研究院12日在北京發布「中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究」項目成果。研究認為，中國大陸到2060年實現碳中和，實際上就是要努力實現以攝氏1.5度目標為導向的長期深度脫碳轉型路徑。

中新社報導，「巴黎協定」提出控制溫升不超過攝氏2度並努力控制攝氏1.5度以下的全球應對氣候變化目標。實現這一目標的減排路徑十分緊迫，控制溫升不高於攝氏2度需在本世紀下半葉（2060年至2070年左右）全球實現溫室氣體的淨零排放，即碳中和。而實現攝氏1.5度溫升控制目標，則需要在本世紀中葉（2050年左右）實現全球碳中和。

清華大學氣候變化與可持續發展研究院學術委員會主任何建坤表示，「十四五」低碳轉型目標、政策和實施效果，對實現減排目標至為關鍵。為此，「十四五」期間GDP（國內生產總值）能源強度下降應不低於14%，GDP的二氧化碳強度應下降19%至20%，二氧化碳排放總量應低於105億噸。

研究認為，在攝氏2度目標導向推薦情景下，一次能源消費將於2030年前後進入平台期，2035年左右達到峰值，到2050年能源消費量將比2030年下降13%，強化經濟轉型提高能效仍將發揮重要作用。

能源消費構成變革2030年後也顯著加快，煤炭消費比重到2030年將下降到45%，2050年下降到10%以下。非化石能源比重到2030年將提昇到25%，而到2050年將提升到73%，非化石電力占總發電量的90%。單位能耗的二氧化碳強度下降68%，基本形成以新能源和可再生能源為主體的深度脫碳能源體系。

研究預計，能源系統二氧化碳排放2050年將比2030年減少72.1%，其中由於能源消費量減少的貢獻率約14%，而能源結構低碳化的貢獻率為86%。

何建坤表示，在實現經濟增長與能源消費脫鈎後，加快能源系統深度脫碳進程，對實現2050年淨零排放目標將起決定性作用。2050年二氧化碳淨零排放，全部溫室氣體減排90%，將為2060年實現碳中和奠定基礎。

碳排放 清華大學

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