陸柬自貿協定 正式簽署

中國大陸與柬埔寨12日正式簽署自由貿易協定。大陸商務部官員稱，該協定貨物貿易自由化和服務市場准入都達到目前中國大陸自貿協定最高締約水平。

中新社報導，中柬自貿協定談判於2020年1月啟動，7月宣告完成。10月12日，大陸商務部部長鍾山和柬埔寨商業大臣潘索薩分別在北京和金邊通過視訊正式簽署該協定。

根據協定，中方對柬埔寨最終實現零關稅的產品達到全部稅目數的97.53%，其中97.4%的產品將在協定生效後立即實現零關稅，具體關稅減讓產品包括服裝、鞋類、農產品等。柬方對中方最終實現零關稅的產品達到全部稅目數的90%，其中87.5%的產品將在協定生效後立即實現零關稅，具體關稅減讓產品包括紡織材料及製品、機電產品等。這是雙方迄今所有自貿協定談判中的最高水平。服務方面，雙方在中柬自貿協定中的市場開放承諾也均體現了各自給予自貿夥伴的最高水平。中柬自貿協定是第一個將「一帶一路」倡議合作獨立設章的自貿協定。

大陸商務部國際司負責人稱，簽署該協定是中柬雙邊經貿關係發展中「新的里程碑」，必將推動雙邊經貿關係提升到新的水平。下一步，中柬雙方將各自履行國內法律審批程序，推動協定早日生效實施。