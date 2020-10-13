100家與會 核工業展覽會北京開幕

主題為「創新引領．合作共贏」的第十六屆中國國際核工業展覽會12日在北京展覽館開幕，預計將有100餘家國內外知名企業參展，10餘個國家的萬餘名專業人士參展。

中新社報導，中國國際核工業展覽會是中國核工業領域歷史最悠久、影響力最大、專業性最強的展覽平台，始於1987年，兩年一屆，已舉辦十五屆。為期4天的本屆展會將集中展示中國大陸完整的核科技工業體系和自主創新成果，深化世界各國的核能科技交流，促進國際核能產學研的合作發展。

大陸全國政協常委、中國核學會理事會理事長王壽君表示，本屆在特殊時期舉辦的核工展，貫徹落實建設創新型大陸國家的戰略部署，圍繞企業自主創新能力提升和轉型發展的需求，探索技術、資本、市場、產品相融合的發展模式，拉動大陸國內整個製造業產業鏈。

中核集團董事長余劍鋒表示，中國大陸核工業能力更加成熟完善，在運核電裝機全球第三，在建核電裝機全球第一，已經成為全球核電主要市場國家，引領全球第三第四代核電創新的主要陣地。要保持核電平穩安全高效發展，加快建設「華龍一號」等三代核電機組，推進核電批量化規模化發展。

中核集團、中國廣核集團等大陸國內展商重點展示「華龍一號」、高溫氣冷堆建設等取得的新進展，海上浮動核電站、電子束輻照處理工業廢水技術等創新成果。

此外，西屋電氣、法國原子能委員會等國際參展單位全面系統展示在核電、核燃料、儀器儀表、裝備製造及核技術應用等領域的最新成果和創新能力。