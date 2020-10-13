聽新聞
test
0:00 / 0:00
300家參展 冰淇淋博覽會天津開展
「第23屆中國冰淇淋及冷凍食品產業博覽會」12日在天津梅江國際會展中心開幕。逾300家展商參展，首日逾萬名專業客戶參會洽談合作，尋找商機。
中新社報導，3天展會是大陸冰淇淋行業抗疫以來舉辦的唯一國家級冰淇淋展會。展會繼續秉持以冰淇淋為中心、全產業覆蓋理念，分區設立8大專業版塊，參展企業涵蓋了品牌冰淇淋、冰淇淋設備、食品配料，以及冰淇淋配套的印刷包裝、商業設備、模具、配件等。
中國大陸是冰淇淋製造和消費大國，近年來年產銷量達500多萬噸。中國冰淇淋展組委會負責人張小弘表示，本屆中國冰淇淋展由於受到國際疫情影響，許多海外展團及國際客戶與此次展會失之交臂，但展會作為行業旗艦展和市場風向標，仍受到行業企業廣泛重視。
張小弘表示，面對疫情，冰淇淋行業迎難而上，採取多形式支援抗疫工作。尤其近幾個月，各企業積極開發新產品，開展多種形式營銷，不僅為來年市場儲備新產品，還提振市場消費信心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言