300家參展 冰淇淋博覽會天津開展

「第23屆中國冰淇淋及冷凍食品產業博覽會」12日在天津梅江國際會展中心開幕。逾300家展商參展，首日逾萬名專業客戶參會洽談合作，尋找商機。

中新社報導，3天展會是大陸冰淇淋行業抗疫以來舉辦的唯一國家級冰淇淋展會。展會繼續秉持以冰淇淋為中心、全產業覆蓋理念，分區設立8大專業版塊，參展企業涵蓋了品牌冰淇淋、冰淇淋設備、食品配料，以及冰淇淋配套的印刷包裝、商業設備、模具、配件等。

中國大陸是冰淇淋製造和消費大國，近年來年產銷量達500多萬噸。中國冰淇淋展組委會負責人張小弘表示，本屆中國冰淇淋展由於受到國際疫情影響，許多海外展團及國際客戶與此次展會失之交臂，但展會作為行業旗艦展和市場風向標，仍受到行業企業廣泛重視。

張小弘表示，面對疫情，冰淇淋行業迎難而上，採取多形式支援抗疫工作。尤其近幾個月，各企業積極開發新產品，開展多種形式營銷，不僅為來年市場儲備新產品，還提振市場消費信心。