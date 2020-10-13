聽新聞
test
0:00 / 0:00

300家參展 冰淇淋博覽會天津開展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第23屆中國冰淇淋及冷凍食品產業博覽會，12日在天津舉行，吸引約300家展商參展。（新華社）
第23屆中國冰淇淋及冷凍食品產業博覽會，12日在天津舉行，吸引約300家展商參展。（新華社）

「第23屆中國冰淇淋及冷凍食品產業博覽會」12日在天津梅江國際會展中心開幕。逾300家展商參展，首日逾萬名專業客戶參會洽談合作，尋找商機。

中新社報導，3天展會是大陸冰淇淋行業抗疫以來舉辦的唯一國家級冰淇淋展會。展會繼續秉持以冰淇淋為中心、全產業覆蓋理念，分區設立8大專業版塊，參展企業涵蓋了品牌冰淇淋、冰淇淋設備、食品配料，以及冰淇淋配套的印刷包裝、商業設備、模具、配件等。

中國大陸是冰淇淋製造和消費大國，近年來年產銷量達500多萬噸。中國冰淇淋展組委會負責人張小弘表示，本屆中國冰淇淋展由於受到國際疫情影響，許多海外展團及國際客戶與此次展會失之交臂，但展會作為行業旗艦展和市場風向標，仍受到行業企業廣泛重視。

張小弘表示，面對疫情，冰淇淋行業迎難而上，採取多形式支援抗疫工作。尤其近幾個月，各企業積極開發新產品，開展多種形式營銷，不僅為來年市場儲備新產品，還提振市場消費信心。

冰淇淋 疫情

延伸閱讀

台灣創新技術博覽會 大葉大學團隊榮獲銀牌獎

陳柏惟喊「霜食節快樂」 孫大千：侮辱中華民國和冰淇淋

冰淇淋、半月燒！ 成大中文系師生顛覆9種菱角新吃法

不提國慶？陳柏惟：「霜食節」快樂

相關新聞

陸消費電子企業10強 華為居首

「2020胡潤中國10強消費電子企業」榜單12日出爐，華為以1.1兆元（人民幣，下同）價值成為中國大陸最值錢消費電子企業...

海歸暴增7成 名校生也搶飯碗

上海市歐美同學會和上海市華僑事務中心聯合主辦的2020「海歸職通車」海歸人才招聘會11日在滬舉辦，來自高新科技、生物醫藥...

跨國醫藥 進博會將秀抗疫神器

第三屆中國國際進口博覽會進入30日倒計時，跨國醫藥和器械企業會帶來哪些「神器」，備受關注。除了醫療設備，疫苗是另一大熱門...

拚2060碳中和 陸強化經濟轉型

清華大學氣候變化與可持續發展研究院12日在北京發布「中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究」項目成果。研究認為，中國大陸到2...

大陸億萬富豪 415人創新高

為全球眾多富豪提供諮詢服務的瑞銀（UBS）和普華永道（PwC）12日在上海聯合發布了年度億萬富豪報告。該報告稱，全球億萬...

300家參展 冰淇淋博覽會天津開展

「第23屆中國冰淇淋及冷凍食品產業博覽會」12日在天津梅江國際會展中心開幕。逾300家展商參展，首日逾萬名專業客戶參會洽...

100家與會 核工業展覽會北京開幕

主題為「創新引領．合作共贏」的第十六屆中國國際核工業展覽會12日在北京展覽館開幕，預計將有100餘家國內外知名企業參展，...

陸柬自貿協定 正式簽署

中國大陸與柬埔寨12日正式簽署自由貿易協定。大陸商務部官員稱，該協定貨物貿易自由化和服務市場准入都達到目前中國大陸自貿協...

淘寶台灣合法營運 有條件

近期傳出淘寶台灣與投審會討論希望尋求合法的營運方式，以外資身分在台營運。投審會要求去除阿里巴巴在股東會或董事會的表決地位...

大陸與柬埔寨簽自貿協定 雙方給予零關稅比例迄今最高

大陸和柬埔寨12日簽署自由貿易協定，大陸給予柬埔寨貨物貿易零關稅稅目比例達97.53%，柬方給予中方90%稅目零關稅，是...

大陸盛美半導體陷爭議 外資報告：恐是瑞幸咖啡翻版

美國J Capital Research，日前以Dirty business（骯髒的生意）為標題出具報告，認為在美國上市...

加拿大拒絕公開孟晚舟事件資料 陸外交部：欲蓋彌彰

加拿大司法部門8日表示，加拿大卑詩省法院駁回了華為財務長孟晚舟提出更多文件披露的要求。對此，大陸外交部發言人趙立堅12日...

熱門新聞

陸媒評蔡英文國慶演說：隱含20年「台獨」時間表

美掐斷晶片供應 任正非：華為當家者將是「專家」

「求和說」央視李紅 隔1個月現身

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

大陸盛美半導體陷爭議 外資報告：恐是瑞幸咖啡翻版

「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。