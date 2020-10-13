陸消費電子企業10強 華為居首

「2020胡潤中國10強消費電子企業」榜單12日出爐，華為以1.1兆元（人民幣，下同）價值成為中國大陸最值錢消費電子企業；小米以4340億價值排名第二；VIVO價值首次超過OPPO，以1750億排名第三。

胡潤研究院12日發布「2020胡潤中國10強消費電子企業」，列出了大陸10強本土消費電子企業，這是胡潤研究院首次發布該榜單，調研範圍僅包括中國大陸民營企業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，大陸消費電子領先品牌是在海外認知度最高的大陸品牌，特別是華為、小米、VIVO、OPPO、聯想，以及暢銷非洲的傳音手機。

胡潤表示，受美國制裁影響，華為面臨不小的困難，價值從去年的1.2兆下降到1.1兆。

華為從資訊與通訊基礎設施業務成功發展出消費電子業務，去年華為消費者業務收入較上年增長超過30%，占集團總收入的比例已經接近6成，華為消費者業務以手機為主，去年華為（含榮耀）智慧型手機發貨量超過2.4億支，市場占比達到18%，居全球前二；5G手機市場占比全球第一。

十強消費電子企業中，5家做手機，包括前4名以及第6名暢銷非洲的傳音；5家公司去年智慧型手機出貨總量6.2億支，占全球40%。

小米以4340億元價值排名第二。小米是一家以手機、智慧硬體和IoT平台為核心的互聯網公司，業務已進入全球逾90個國家和市場，去年收入2058億元。根據Canalys的統計，今年第二季，小米智慧型手機出貨量穩居全球前四，市場占有率為10.1%。

VIVO以1750億元價值排名第三。VIVO是一家提供智慧終端產品和服務的科技公司，擁有完善的設計、研發、製造體系，在全球超過30個國家和地區有3.5億用戶。

OPPO以1700億價值排名第四。OPPO是全球領先的智慧設備製造商，自2004年成立以來業務已遍及全球40多個國家和地區，服務超過3億用戶，去年研發投入達到100億元。除智慧型手機以外，產品還包括智慧手環、手錶、無線耳機等智慧硬體。

大疆創新以1千億元價值排名第五。大疆創新自2006年成立以來，在無人機、手持影像、機器人教育及更多前沿創新領域不斷革新技術產品與解決方案。