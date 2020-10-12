大陸與柬埔寨簽自貿協定 雙方給予零關稅比例迄今最高

大陸和柬埔寨12日簽署自由貿易協定，大陸給予柬埔寨貨物貿易零關稅稅目比例達97.53%，柬方給予中方90%稅目零關稅，是雙方迄今所有自貿協定談判中的最高標準；在服務方面，雙方在各自參加的自貿協定基礎上進一步提升市場開放水準。

大陸商務部網站刊登新聞稿指出，「中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府自由貿易協定」在貨物貿易、服務投資相關領域對貿易便利化、技術性貿易壁壘、衛生與植物衛生措施，以及服務貿易、投資合作等做出具體安排，重點合作領域包括「一帶一路」倡議合作、電子商務、經濟技術合作。

大陸商務部國際司負責人表示，協定簽署後，中柬雙方將各自履行國內法律審批程序，推動協定早日生效實施。

大陸商務部國際司負責人指出，中方最終實現零關稅的產品達到柬埔寨全部稅目數的97.53%，其中97.4%的產品將在協定生效後立即實現零關稅，加上部分降稅產品，中方參與降稅產品比例達到97.8%，在具體產品上，中方將服裝、鞋類、皮革橡膠製品、機電零部件、農產品等柬方重點關注產品納入關稅減讓。

柬埔寨最終實現零關稅的產品達到全部稅目數的90%，其中87.5%的大陸產品將在協定生效後立即實現零關稅，加上部分降稅產品，柬方參與降稅產品比例達到90.3%，在具體產品上，柬方將紡織材料及製品、機電產品、雜項製品、金屬製品、交通工具等中方重點關注產品納入關稅減讓。

據了解，中柬雙方於今年1月啟動談判，歷經7個月3輪正式談判，於今年7月20日宣布完成談判。