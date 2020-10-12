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大陸與柬埔寨簽自貿協定 雙方給予零關稅比例迄今最高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸和柬埔寨12日簽署自由貿易協定，雙方給予對方零關稅稅目比例為迄今所有自貿協定談判中的最高標準。（圖／取自新華網）
大陸和柬埔寨12日簽署自由貿易協定，雙方給予對方零關稅稅目比例為迄今所有自貿協定談判中的最高標準。（圖／取自新華網）

大陸和柬埔寨12日簽署自由貿易協定，大陸給予柬埔寨貨物貿易零關稅稅目比例達97.53%，柬方給予中方90%稅目零關稅，是雙方迄今所有自貿協定談判中的最高標準；在服務方面，雙方在各自參加的自貿協定基礎上進一步提升市場開放水準。

大陸商務部網站刊登新聞稿指出，「中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府自由貿易協定」在貨物貿易、服務投資相關領域對貿易便利化、技術性貿易壁壘、衛生與植物衛生措施，以及服務貿易、投資合作等做出具體安排，重點合作領域包括「一帶一路」倡議合作、電子商務、經濟技術合作。

大陸商務部國際司負責人表示，協定簽署後，中柬雙方將各自履行國內法律審批程序，推動協定早日生效實施。

大陸商務部國際司負責人指出，中方最終實現零關稅的產品達到柬埔寨全部稅目數的97.53%，其中97.4%的產品將在協定生效後立即實現零關稅，加上部分降稅產品，中方參與降稅產品比例達到97.8%，在具體產品上，中方將服裝、鞋類、皮革橡膠製品、機電零部件、農產品等柬方重點關注產品納入關稅減讓。

柬埔寨最終實現零關稅的產品達到全部稅目數的90%，其中87.5%的大陸產品將在協定生效後立即實現零關稅，加上部分降稅產品，柬方參與降稅產品比例達到90.3%，在具體產品上，柬方將紡織材料及製品、機電產品、雜項製品、金屬製品、交通工具等中方重點關注產品納入關稅減讓。

據了解，中柬雙方於今年1月啟動談判，歷經7個月3輪正式談判，於今年7月20日宣布完成談判。

柬埔寨 自貿協定

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