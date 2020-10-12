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大陸盛美半導體陷爭議 外資報告：恐是瑞幸咖啡翻版

聯合報 / 記者林宸誼／台北即時報導
美國J Capital Research，日前以Dirty business（骯髒的生意）為標出具報告，認為在美國上市的大陸公司ACM Research（盛美半導體），恐怕是瑞幸咖啡的翻版。圖/美國J Capital Research
美國J Capital Research，日前以Dirty business（骯髒的生意）為標出具報告，認為在美國上市的大陸公司ACM Research（盛美半導體），恐怕是瑞幸咖啡的翻版。圖/美國J Capital Research

美國J Capital Research，日前以Dirty business（骯髒的生意）為標題出具報告，認為在美國上市的大陸公司ACM Research（盛美半導體），不僅誇大了收入和利潤，擁有的利潤顯然已經轉移給關聯方，涉及欺詐行為，恐怕是瑞幸咖啡的翻版。

針對J Capital Research報告，盛美半導體在官網反擊，指出報告包含許多關於業務和營運的錯誤陳述，包括有關收入、毛利率，主要供應商，庫存和其他與資產負債表相關的項目，公司預計將於2020年11月上旬，發布第3季的財務業績，屆時會在財報電話會議上，對報告中的錯誤陳述做出更詳細的回應。

美國J Capital Research 於8日發布德報告指出，盛美半導體的銀行存款為8600萬美元，也面臨現金短缺的問題，此外該公司正在以高利率借入資金，並將在上海的幾乎所有資產推向IPO，以籌集現金，這將大大稀釋美國投資者。

報告提到，已調查大陸、南韓與美國加州的盛美半導體子公司的信用報告，並審查該公司與上海監管機構的往來情況共40多次，得出以下結論：

盛美半導體宣稱行業毛利率高達47%，創下行業紀錄，但實際毛利率充其量僅是一半，因此估計該公司收入被誇大15到20%。

此外，有證據顯示未公開的關聯方正在從公司轉移收入。

盛美半導體還透過高估的庫存成本約2000萬美元，以虛假或有損的現金，來將過多利潤從公司中挖出，因此報告認為，低估了1100萬美元的保修和服務成本。

儘管資產負債表上記載8600萬美元，但該公司現金仍緊張，2020年第2季，短期借款為2577萬美元，比上一季增長2188萬美元，平均年化借貸成本為6.1%，而年化利息收益為1.3%，盛美半導體的首席執行官，還親自為在大陸發行的13個短期信貸中的11個提供擔保。

盛美半導體不僅在那斯達克上市，近期也將登陸上海科創板，上海交易所於9月30日公告，盛美半導體設備（上海）股份有限公司（盛美股份）首發申請獲上交所上市委員會通過，將於上交所科創板上市。但上市時間未定。

根據招股書，盛美股份擬募集資金人民幣19.8億元，募集的資金將用於研發與製造中心、盛美半導體高階半導體設備研發、補充流動資金等項目。

盛美半導體成立於1998年，總部位於美國加州，是一家為半導體製造提供晶圓清洗和濕處理設備的公司，2006年9月將主要業務轉移到亞洲，並在上海成立子公司。

客戶在晶圓製造方面有海力士、華虹半導體、長江存儲、中芯國際、合肥長鑫；先進封裝部分有長電科技、通富微電、中芯長電、Nepes；半導體晶片製造及回收方面，則有台灣合晶科技、台灣昇陽等。

半導體 上海 美股

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