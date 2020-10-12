加拿大拒絕公開孟晚舟事件資料 陸外交部：欲蓋彌彰

加拿大司法部門8日表示，加拿大卑詩省法院駁回了華為財務長孟晚舟提出更多文件披露的要求。對此，大陸外交部發言人趙立堅12日表示，「這是完全站不住腳的，是典型的欲蓋彌彰」。

中新網報導，有媒體問到，加拿大司法部8日表示，加拿大卑詩省法院已裁決支持司法部不向孟晚舟的律師提供大部分涉及保密特權的文件，包括加、美政府部門間相關的電子郵件。

對此，趙立堅於12日舉行的例行記者會上反問，「加方雖標榜堅持所謂『法治』原則，但在孟晚舟事件上一再拒絕公布更多真相，難道真有什麼不可告人的『秘密』嗎？」

趙立堅說，如果加方真正尊重法治，就應該盡快同意披露案件關鍵證據資料，讓更多加拿大民眾了解整個事件的全貌，而不是人為設阻、遮遮掩掩。