快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

加拿大拒絕公開孟晚舟事件資料 陸外交部：欲蓋彌彰

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
加拿大卑詩省法院駁回了華為財務長孟晚舟提出更多文件披露的要求，大陸外交部12日對此表示，這是完全站不住腳的，是典型的欲蓋彌彰。（圖／取自中新網）
加拿大卑詩省法院駁回了華為財務長孟晚舟提出更多文件披露的要求，大陸外交部12日對此表示，這是完全站不住腳的，是典型的欲蓋彌彰。（圖／取自中新網）

加拿大司法部門8日表示，加拿大卑詩省法院駁回了華為財務長孟晚舟提出更多文件披露的要求。對此，大陸外交部發言人趙立堅12日表示，「這是完全站不住腳的，是典型的欲蓋彌彰」。

中新網報導，有媒體問到，加拿大司法部8日表示，加拿大卑詩省法院已裁決支持司法部不向孟晚舟的律師提供大部分涉及保密特權的文件，包括加、美政府部門間相關的電子郵件。

對此，趙立堅於12日舉行的例行記者會上反問，「加方雖標榜堅持所謂『法治』原則，但在孟晚舟事件上一再拒絕公布更多真相，難道真有什麼不可告人的『秘密』嗎？」

趙立堅說，如果加方真正尊重法治，就應該盡快同意披露案件關鍵證據資料，讓更多加拿大民眾了解整個事件的全貌，而不是人為設阻、遮遮掩掩。

加拿大 司法 孟晚舟 華為

延伸閱讀

向加拿大申請更多文件 孟晚舟被拒

孟晚舟引渡案法官未做裁決 考量她稱關鍵證據缺失

孟晚舟稱引渡案缺關鍵證據 加拿大法官暫停聽審

孟晚舟在加拿大戴「Made In Taiwan」口罩 惹怒大陸網友

相關新聞

大陸盛美半導體陷爭議 外資報告：恐是瑞幸咖啡翻版

美國J Capital Research，日前以Dirty business（骯髒的生意）為標題出具報告，認為在美國上市...

疫情加速蔬果網購 中國電商紛投入賣菜生意

受到新冠肺炎疫情影響，越來越多消費者習慣上網購買蔬菜水果。除了阿里巴巴旗下的盒馬鮮生，其他如：京東買菜、叮咚買菜、美團買...

人行：中美關係嚴峻 資訊技術供應鏈存風險

中國人民銀行（大陸央行）副行長范一飛撰文稱，當前中美關係複雜嚴峻，資訊技術供應鏈安全存在巨大風險，極端情況下將嚴重影響大...

胡潤中國10強消費電子企業出爐 華為最值錢

「2020胡潤中國10強消費電子企業」榜單12日出爐，華為以1.1兆元（人民幣，下同）價值成為大陸最值錢消費電子企業；小...

習近平訪問深圳前夕 港股漲逾350點

中國國家主席習近平即將訪問深圳的消息今早為香港股市帶來正面影響，恆生指數開盤後飆漲超過350點

陸頒布新政 支持深圳開展數位人民幣試點測試

大陸國務院印發「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）（方案）」，方案提出，支持...

北京瞭望／大陸經濟的一扇門與兩道坎

中國近期湧現出許多自媒體、公眾號，有人說這一長假期看這些公眾號，印象上是美國已經解體了、俄國已經睡著了、歐洲各國都懵了、...

人民幣長線升勢 擋不住

中國人民銀行12日把遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調為0，分析師認為，這在短期內將帶給人民幣回調的壓力，但很難...

黃金周樓市失色 五年來最差

從多家機構發布的統計數據來看，十一長假並未給房市過多表現機會，「銀十」表現清淡，分析認為，隨著居民對於旅遊需求的提升，長...

深圳市場准入清單 放寬

中共中央辦公廳、國務院辦公廳昨（11）日印發深圳綜合改革試點的實施方案，支持深圳在資本市場建設上先行先試，關注創業板改革...

大陸台商暫緩利潤匯出納稅優惠政策分析

大陸台商可利用暫緩繳納10%利潤匯出所得稅的規定，重新進行稅務規劃及資金安排。

大陸三線城打炒房 新建案凍漲

大陸十一長假後房市調控再度收緊，三線城市江蘇徐州及浙江紹興相繼公布房市調控政策，徐州要求新建案價格一年內不得調漲；紹興則...

熱門新聞

陸媒評蔡英文國慶演說：隱含20年「台獨」時間表

「求和說」央視李紅 隔1個月現身

港媒：習近平本週將南巡深圳 並會見港澳特首

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

獨／陳同佳案新進展 理律受委任已向士林地檢署陳報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。