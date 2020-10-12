胡潤中國10強消費電子企業出爐 華為最值錢

「2020胡潤中國10強消費電子企業」榜單12日出爐，華為以1.1兆元（人民幣，下同）價值成為大陸最值錢消費電子企業；小米以4340億價值排名第二；VIVO價值首次超過OPPO，以1750億排名第三。

據「胡潤百富」微信公眾號12日消息指出，胡潤研究院12日發布「2020胡潤中國10強消費電子企業」，列出了大陸10強本土消費電子企業，按照企業市值或估值進行排名，上市公司市值按照9月30日的收盤價計算，非上市公司估值參考已公開的、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值，這是胡潤研究院首次發布該榜單，調研範圍僅包括中國大陸民營企業。

消費電子指消費者日常生活使用的電子產品，主要為智慧型手機及各類可穿戴設備等，榜單不包括格力、美的、海爾等傳統家用電器企業以及科沃斯等以掃地機器人為代表的智慧型家電企業；部分企業，如科大訊飛也推出了錄音筆、智慧辦公本等消費性電子產品，但占總收入的比例不足50%，也未納入榜單範圍；上榜企業以B2C為主要業務，部分企業如做AirPods的歌爾股份和做電子菸的思摩爾，價值都超過千億，但以B2B為主要業務，因此也不在榜單上。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，大陸消費電子領先品牌是在海外認知度最高的大陸品牌，特別是華為、小米、VIVO、OPPO、聯想，以及暢銷非洲的傳音手機。

胡潤進一步表示，受美國制裁影響，華為面臨不小的困難，價值從去年的1.2兆下降到1.1兆。華為從資訊與通訊基礎設施業務成功發展出消費電子業務，去年華為消費者業務收入較上年增長超過30%，占集團總收入的比例已經接近 6成，華為消費者業務以手機為主，去年華為（含榮耀）智慧型手機發貨量超過2.4億支，市場占比達到18%，居全球前二；5G手機市場占比全球第一。

十強消費電子企業中，5家做手機，包括前4名以及第6名暢銷非洲的傳音；5家公司去年智慧型手機出貨總量6.2億支，占全球40%。

具體來看，華為以1.1兆價值成為大陸最值錢消費電子企業。華為創立於1987年，是全球領先的資訊與通訊基礎設施和智慧終端提供商，目前有19.4萬名員工，業務遍及170多個國家和地區，服務30多億人口。華為100%由員工持有，透過工會實行員工持股計畫，參與人數超過10萬人。

小米以4340億價值排名第二。小米是一家以手機、智慧硬體和IoT平台為核心的互聯網公司，以智慧型手機為起點，目前產品線已覆蓋筆記型電腦、路由器、智慧硬體、可穿戴設備、大家電等，業務已進入全球逾90個國家和市場，去年收入2058億元。根據Canalys的統計，今年第二季，小米智慧型手機出貨量穩居全球前四，市場占有率為10.1%。

VIVO以1750億價值排名第三。VIVO是一家提供智慧終端產品和服務的科技公司，擁有完善的設計、研發、製造體系，在大陸國內外多個城市均構建了自主及合作研發網絡，研發範圍包括5G通訊、人工智慧、工業設計、影像技術等眾多個人消費電子產品和服務的前沿領域，在全球超過30個國家和地區有3.5億用戶。

OPPO以1700億價值排名第四。OPPO是全球領先的智慧設備製造商，自2004年成立以來業務已遍及全球40多個國家和地區，服務超過3億用戶，去年研發投入達到100億元。除智慧型手機以外，產品還包括智慧手環、手錶、無線耳機等智慧硬體。

大疆創新以1千億價值排名第五。大疆創新自2006年成立以來，在無人機、手持影像、機器人教育及更多前沿創新領域不斷革新技術產品與解決方案。